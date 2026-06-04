© Foto: Jean François Ottonello - PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPPDer KI-Boom treibt das Vermögen der Reichen auf 98,3 Billionen US-Dollar. Besonders Superreiche profitieren.Die Zahl der Vermögenden ist im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit fünf Jahren nicht mehr. Gleichzeitig legte ihr Vermögen deutlich zu. Getrieben wurde die Entwicklung von starken Finanzmärkten und dem Boom rund um künstliche Intelligenz, wie es aus dem aktuellen Vermögensbericht des Capgemini Research Institute hervorgeht. Das Vermögen von Personen mit mindestens einer Million US-Dollar an investierbaren Mitteln stieg bis Ende vergangenen Jahres um 8,7 Prozent auf 98,3 Billionen US-Dollar. Die Zahl dieser Vermögenden wuchs um fast acht Prozent auf 25,3 Millionen. …Den vollständigen Artikel lesen
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