Ui, Börse kann stressig sein! Bitcoin fällt. Software-Aktien steigen. Chip-Aktien fallen. Der DAX liegt im Plus. An der Nasdaq geht es abwärts. Da ist es doch schön, dass Gold zur Abwechslung relativ gemütlich steigt und am Donnerstagnachmittag rund ein Prozent im Plus liegt. Doch der Anstieg beim Goldpreis hat einen Haken.Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte steigt der Preis für Gold heute wieder deutlich und macht einen großen Teil der Verluste wett. Rückenwind kommt von fallenden US-Renditen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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