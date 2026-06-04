© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomJPMorgan sieht die Wall Street auf einem schmalen Grat. Sowohl zu starke als auch zu schwache Jobdaten könnten neue Turbulenzen auslösen.Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai könnte am Freitag zum nächsten großen Belastungstest für die Wall Street werden. Nachdem der S&P 500 und mehrere große Tech-Aktien zuletzt bereits unter Druck geraten waren, richten sich die Blicke der Anleger nun gleichzeitig auf den Arbeitsmarkt, die Ölpreise, Inflationssorgen und die Spannungen im Nahen Osten. Besonders aufmerksam verfolgt wird dabei die Einschätzung von JPMorgan Chase. Die Strategen der Bank gehen davon aus, dass sich der Markt derzeit in einer ungewöhnlich empfindlichen Phase befindet. Sowohl zu …
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