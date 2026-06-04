Nach der Einführung der Tasche Pro mit Powerbank im Januar erweitert Belkin seine Auswahl an Gaming-Zubehör mit neuen Produkten zum Laden, Transportieren und Spielen

Heute hat Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich Verbraucherelektronik, eine Erweiterung seiner Produktlinie Zubehör für die Nintendo Switch 2 mit dem Gaming Griff mit Ladefunktion für die Nintendo Switch 2 und der Gaming Travel Bag für die Nintendo Switch 2 bekanntgegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260604993536/de/

Belkin expands Nintendo Switch 2 accessories ecosystem with new Charging Grip and Travel Bag

Das neue Zubehör baut auf dem Erfolg der preisgekrönten Tasche Pro mit Powerbank auf, die im Januar vorgestellt wurde, und bietet Spielenden neue Möglichkeiten, Ihre Gaming-Geräte überall mit Strom zu versorgen, zu schützen und zu transportieren.

Belkin ist im Juni 2025 in die Kategorie Gaming-Zubehör eingestiegen und breitet sein Ökosystem weiterhin mit durchdacht konstruierten, innovativen Produkten aus, die aus hochwertigen Materialien gefertigt werden und praktisch und zuverlässig sind. Die neuesten Ergänzungen wurden konzipiert, um Handheld-Gameplay zu verbessern und das Spielen unterwegs noch einfacher zu machen.

"Gaming ist eine logische Fortsetzung von Belkins Expertise im Bereich mobiler Stromversorgung und hochwertigen Zubehörs," so Logan Olson, Director of Product Management in Belkins Abteilung Future Ventures. "Seit unserem Eintritt in diesen Bereich haben wir uns darauf konzentriert, Produkte zu entwickeln, die reale Verbraucherbedürfnisse erfüllen. Mit diesen neuen Produkten erweitern wir unser Nintendo Switch 2-Ökosystem mit neuen Möglichkeiten zur Stromversorgung und zum bequemen Spielen, auch unterwegs."

Hergestellt für längeren Betrieb: Griff mit Ladefunktion für die Nintendo Switch 2

Der Griff mit Ladefunktion wurde exklusiv für die Nintendo Switch 2 entworfen und kombiniert ergonomischen Komfort mit Stromversorgung für unterwegs, sodass das Spielerlebnis mit dem Handheld-Gerät verbessert wird. Der stylische, rutschfeste Griff ist mit einer abnehmbaren, magnetischen 10K-Powerbank versehen, die sich sicher an der Rückseite der Konsole befestigen lässt und über das integrierte USB-C-Kabel das Laden mit bis zu 30 W ermöglicht.

Der Griff mit Ladefunktion ist auf Flexibilität ausgelegt. Er ermöglicht es Usern, die Joy-Con abzunehmen, ohne den Griff zu entfernen, und ist kompatibel mit dem Ständer und Dock der Konsole. An einer Digitalanzeige lässt sich der Ladestatus ablesen, sodass Spielenden auch bei langen Gaming-Sessions nie der Strom ausgeht.

Hauptmerkmale des Griffs mit Ladefunktion:

Ergonomischer, rutschfester Griff zum bequemen Gamen

Abnehmbare magnetische 10K-Powerbank mit bis zu 30 W zum Laden

Ladekapazität für bis zu 1,5 Ladungen*

Joy-Con-Entfernung ohne Abnahme der Griffe

Digitalanzeige des Akkustands

Kompatibel mit Ständer und Dock

Das Produktgehäuse (außer dem Kabel) wurde mit mindestens 72 Post-Consumer-Recycling-Kunststoff hergestellt

Geeignet für Reisen: Travel Bag für die Nintendo Switch 2

Die Travel Bag für die Nintendo Switch 2 ist eine weiche Umhängetasche, die für Gamer entworfen wurde, die sich eine praktischere Möglichkeit wünschen, Ihre Konsole samt Zubehör zu transportieren. Da sie sich durch ein Fach mit weichem Innenfutter und sicherem Klettverschluss, leicht zugängliche Fächer an der Vorderseite sowie ein verstecktes Fach für Smart Tracker auszeichnet, eignet sich die geräumige Travel Bag perfekt zum sicheren Verstauen der wichtigsten Dinge, die Sie im Alltag brauchen.

In der Tasche können Sie die Nintendo Switch 2 samt Pro Controller, bis zu 10 Spiele und andere Accessoires verstauen alles unterwegs leicht zugänglich. Sie lässt sich auf zwei verschiedene Arten tragen und der abnehmbare Riemen kann bequem in einem speziellen Fach verstaut werden. Dank Ihrer Kompatibilität mit Belkins Griff mit Ladefunktion ist die Tasche die ideale Begleiterin für Gamer, die sich eine Komplettlösung für unterwegs wünschen.

Hauptmerkmale der Travel Bag:

Viel Stauraum für Nintendo Switch 2, Pro Controller und Accessoires

Innentasche mit weichem Futter und Klettverschluss für zusätzlichen Geräteschutz

Kompatibel mit dem Belkin Griff mit Ladefunktion

Spezieller Stauraum für bis zu 10 Spiele

Verstecktes Fach für Smart Tracker

Leicht zugängliches Fach an der Vorderseite

Mesh-Fach für Ordnung und Übersicht

Verstellbarer, abnehmbarer Umhängeriemen, der sich links und rechts befestigen lässt

Das Produkt wird in zu 100 plastikfreier Verpackung geliefert

Preis und Verfügbarkeit

Beide Gaming-Produkte sind ab dem 4. Juni auf belkin.com, amazon.com und weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.

Den Griff mit Ladefunktion für die Nintendo Switch 2 gibt es für 79,99 (UVP) in den Farben Schwarz, Lila und Olivfarben.

Die Travel Bag für die Nintendo Switch 2 gibt es für 34,99 (UVP) in den Farben Schwarz, Lila und Olivfarben.

Die gesamte Produktlinie des Belkin Gaming-Zubehörs finden Sie auf: https://www.belkin.com/products/nintendo-switch-2-accessories/

* Die Kapazität des internen Akkus beträgt 10.000 mAh. Die Leistungsabgabe an das Gerät kann geringer sein und hängt von verschiedenen Bedingungen ab. Die Berechnung der maximalen Ladung basiert auf einem Vergleich der maximalen Akkukapazität der Nintendo Switch 2 mit der Kapazität dieser Powerbank. Die tatsächlichen Werte können abhängig von individuellen Faktoren abweichen.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260604993536/de/

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VP Global Communications und Marketing

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