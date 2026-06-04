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Dow Jones News
04.06.2026 18:21 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Sinkende Ölpreise stützen DAX

DJ XETRA-SCHLUSS/Sinkende Ölpreise stützen DAX

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit freundlicher Tendenz beendet. Händler sprachen von wieder leicht auflebenden Hoffnungen auf ein Ende des Nahost-Konflikts. Im Zuge dessen nachgebende Ölpreise linderten Inflationsängste und ließen die Anleger wieder zu Aktien greifen. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 24.945 Punkte. Die Umsätze waren wegen des Feiertags Fronleichnam recht dünn.

Kaum Kursbelastungen stellten neue Zolldrohungen aus den USA dar. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer warnte vor neuen Strafzöllen auf Importe aus 60 Ländern, weil diese eine mangelnde Bereitschaft zeigten, Waren aus Zwangsarbeit konsequent zu stoppen. Das Argument "Zwangsarbeit" wurde von Marktteilnehmern eher als vorgeschoben und konstruiert bezeichnet, nachdem die ursprünglichen Trumpschen Strafzölle vom Obersten US-Gericht als illegal eingestuft worden waren.

Gesucht waren Software-Aktien, wie SAP, die um 5,5 Prozent vorrückten. Nemetschek verteuerten sich um 8,8 und Atoss Software um 2,3 Prozent. Im Handel war von einer Erholungsbewegung die Rede, nachdem der Sektor am Vortag unter Druck gestanden hatte, belastet von der Befürchtung, dass KI-Anwendungen die Geschäftsmodelle der Softwareentwickler zunichte machen könnten. Scout24 gewannen 3,8 Prozent.

Infineon (-3,4%) wurden derweil im Einklang mit anderen Chipaktien verkauft. Auf dem Sektor lastete der Ausblick des US-Chipherstellers Broadcom.

Hochtief gaben um 0,2 Prozent nach. Dass die Aktie nach ihren fulminanten Aufschlägen am 22. Juni in den DAX aufgenommen wird, wie der Indexbetreiber Stoxx am späten Mittwoch mitteilte, war bereits erwartet worden. Platz machen muss die Aktie der Porsche Holding, die 1,3 Prozent niedriger schloss. Die Lufthansa-Aktie hat den Aufstieg dagegen erneut nicht geschafft, die abstiegsgefährdete Zalando-Aktie bleibt damit im DAX. Für Lufthansa ging es mit den fallenden Ölpreisen dennoch um 1,7 Prozent nach oben; ein Zwischenfall am Frankfurter Flughafen, bei dem das Bugfahrwerk einer Lufthansa-Maschine einknickte, belastete nicht. Zalando stiegen um 1,8 Prozent.

Neben der Änderung im DAX wird es auch eine ganze Reihe von Änderungen im MDAX, SDAX und TecDAX geben. Unter anderem kommen mit Elmos, Siltronic und Suss jüngste Highflyer aus dem Halbleitersektor in den MDAX. Sie ersetzen Jungheinrich, Ströer und Redcare. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       24.945  +0,6    1,7 
DAX-Future    24.955  +0,9    0,6 
XDAX       24.928  +0,6    0,0 
MDAX       32.802  +0,2    7,1 
TecDAX      4.209  +0,5    16,2 
SDAX       18.760  -0,1    9,2 
zuletzt    +/- Ticks 
Bund-Future   125,57  +5,0 
*gerundet 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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