© Foto: Barry Thumma - APDie USA verbuchen den größten Goldschatz der Welt in Fort Knox mit einem Preis von lächerlichen 42,22 US-Dollar je Unze. Wie kann das sein?Der Goldpreis hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und liegt auch für 2026 leicht im Plus bei rund 4.500 US-Dollar je Unze. Vor dem Hintergrund steigender Staatsverschuldung, geopolitischer Unsicherheiten und anhaltender Debatten über die Stabilität des internationalen Finanzsystems rückt auch die Rolle der staatlichen Goldreserven wieder stärker in den Fokus. Dabei fällt ein bemerkenswerter Umstand auf: Die Vereinigten Staaten bewerten ihre offiziellen Goldbestände in der Staatsbilanz weiterhin mit lediglich 42,22 …
Enthaltene Werte: XC0009677409,XD0002747026,XD0009982303,XC0007924514,DOGE~USDDen vollständigen Artikel lesen
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