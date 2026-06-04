Versicherungsmakler messen der Nachversicherungsgarantie und der Dynamik in der BU-Versicherung eine hohe Bedeutung bei. Eine AssCompact AWARD-Studie zeigt, welche Lebensereignisse am häufigsten Anlass für eine Nachversicherung sind und ob Makler mehrheitlich zum Einschluss einer Dynamik raten. Der Leistungskatalog in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und deutlich ausdifferenziert. Zu den zentralen Qualitätsmerkmalen moderner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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