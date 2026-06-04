Der Hype kennt offenbar keine Grenzen mehr. SpaceX will kommende Woche an die Börse gehen - mit einer Bewertung von rund 1,77 Billionen Dollar. Das wäre der größte Börsengang der Geschichte. Und nun gibt es eine Überraschung für deutsche Privatanleger: Kunden von Trade Republic sollen direkt am IPO teilnehmen können. Aber wie gut ist das wirklich?Der Neobroker hat seine Kunden informiert, dass Trade Republic als Vertriebspartner für Privatanleger beim geplanten Börsengang von SpaceX bestätigt worden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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