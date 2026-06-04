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WKN: 607000 | ISIN: DE0006070006 | Ticker-Symbol: HOT
Xetra
04.06.26 | 17:35
494,00 Euro
-0,24 % -1,20
Branche
Bau/Infrastruktur
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495,80496,4019:34
ratgeberGELD.at
04.06.2026 18:39 Uhr
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(1)

Hochtief - HOT: Extrafutter für die Bullen!

In Kürze erstklassig!

Aufstieg in die Börsenbundesliga: Hochhtief (HOT) ab 22. Juni im Dax! Porsche steigt ab!

Hochtief (HOT) - ISIN DE0006070006

Rückblick: Wegen eines etwas tieferen Hochs im März reicht es trotz einer soliden Kurssteigerung von 56 Prozent bei der Hochtief-Aktie nicht ganz für einen Aufwärtstrend. Das Wertpapier hat die Seitwärtsrange der letzten zwei Wochen mit den beiden letzten Tageskerzen nach oben durchstoßen und notiert aktuell knapp über der Ausbruchslinie. Diese fungiert nun als Unterstützung, so dass wir den Stop Loss nur wenig tiefer setzen müssen und trotzdem eine brauchbare Absicherung und ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis erhalten.

Hochtief-Aktie: Chart vom 04.06.2026, Kürzel: HOT Kurs: 493.2 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Solange die genannte Unterstützungslinie hält, können wir intraday nach Long-Setups Ausschau halten. Das Kursziel sieht mit Blick auf den Halbjahreschart durchaus realistisch aus.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Betrachtung eines mehrjährigen Chartbildes fällt der zuletzt relativ steile Anstieg auf. Insofern ist auch hin und wieder mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Ganz so eng wie eingezeichnet muss es aber nicht sein.

Meinung:

Hochtief wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Ruhrmetropole Essen. Der Infrastruktur- und Baukonzern entwickelt, plant, baut und betreibt weltweit Projekte in den Bereichen Hochtechnologie, Rechenzentren, Energiewende, Verkehrsinfrastruktur, Rohstoffe sowie soziale Infrastruktur. Das Unternehmen profitiert derzeit von mehreren Wachstumstreibern: dem globalen Boom bei Rechenzentren, umfangreichen staatlichen Infrastrukturprogrammen und steigenden Verteidigungsausgaben. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Aktie durch den geplanten Aufstieg in den Dax zum 22. Juni 2026. Durch die Aufnahme in den deutschen Leitindex dürfte die Nachfrage institutioneller Investoren und indexnachbildender Fonds steigen, was die Attraktivität der Aktie weiter erhöhen könnte. Fundamental sieht es auch gut aus. Einen Gewinnrückgang gab es zuletzt 2022, seitdem meist zweistellige Gewinnzuwächse. Es ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild mit klarem Veto für die Bullen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 37.32 Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu HOT ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.sharedeals.de/hochtief-aktie-gibt-ihr-das-noch-mehr-schub/
  • Veröffentlichungsdatum: 04.06.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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