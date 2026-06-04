Token-Limits nerven und unterbrechen mitunter die Arbeit mit KI. Abhilfe soll der "Caveman-Mode" schaffen: Wofür ist der Hack im Alltag geeignet? "Barcelona gut. Sagrada Família, drei Tage reichen, abends Tapas.": So klingt eine Antwort, wenn du ChatGPT oder Claude in den Caveman-Mode versetzt. Das Beispiel bringt Max Fröhlich, Mathematik-Doktorand, bei t3n MeisterPrompter mit. Auf Social Media teilt er Tipps zur KI-Nutzung, auch den viralen Caveman-Mode ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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