© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard DrewDie Bank of America warnt vor extremer Euphorie an den Märkten. Ausgerechnet die heiß erwarteten IPOs von SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten den KI-Hype kippen lassen.Die Warnungen vor einer möglichen Überhitzung an den Aktienmärkten werden lauter. Während der S&P 500 seit einem Jahr um mehr als 26 Prozent gestiegen ist und der Nasdaq sogar über 40 Prozent zulegte, sehen immer mehr Strategen gefährliche Parallelen zu früheren Börsenblasen. Besonders deutlich formuliert es nun Michael Hartnett von der Bank of America: Anleger müssten "Long in Bescheidenheit und Short in Überheblichkeit" sein. Für Hartnett befindet sich der Markt inzwischen in einer späten Phase des Zyklus. Die Rallye sei …
Enthaltene Werte: US6311011026,US78378X1072,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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