86 der Fachleute im Bereich der privaten Märkte berichten von steigenden Anforderungen der Kommanditisten an maßgeschneiderte SPV-Konstruktionen

Transparenz und Berichterstattung stehen ganz oben auf der Prioritätenliste der Kommanditisten und werden von 76 der Befragten genannt

82 berichten von einer steigenden Nachfrage nach SPVs für einzelne Vermögenswerte angesichts wachsendem Liquiditäts- und Ausführungsdruck

Während Private-Market-Unternehmen sich in einem zunehmend schwierigen Umfeld für Kapitalbeschaffung und Exits bewegen, fordern Limited Partners (LPs) von Fondsmanagern mehr Transparenz, stärkere Governance-Rechte und flexiblere SPV-Vereinbarungen. Tatsächlich berichten 86 der Private-Market-Experten von einer Zunahme der LP-Anfragen nach maßgeschneiderten SPV-Strukturen in den letzten 12 Monaten, so eine neue Studie von CSC, dem führenden Anbieter globaler Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance.

CSC¹ befragte 410 erfahrene Fachleute aus den Bereichen Private Equity, Private Credit, Immobilien und Infrastruktur, um zu untersuchen, wie die Anforderungen der Investoren SPV-Strukturen, Betriebsmodelle und Ausführungsanforderungen neu gestalten. Die Ergebnisse sind im neuen Bericht von CSC SPV Global Outlook 2026: How LP demands and operational complexity are reshaping the SPV model.

(SPV Global Outlook 2026: Wie die Anforderungen der Kommanditisten und die zunehmende Komplexität der Abläufe das SPV-Modell neu gestalten.) Die Untersuchung zeigt, dass verbesserte Transparenz und Berichterstattung mittlerweile die wichtigste Anforderung der LPs ist, die von 76 der Befragten genannt wurde. Dicht dahinter folgen strengere Governance- und Genehmigungsrechte sowie eine wachsende Nachfrage nach ring-fenced- und Single-Asset-Strukturen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass LPs SPVs zunehmend nicht mehr nur als Strukturierungsinstrumente betrachten, sondern als Mechanismen für Aufsicht, Governance und eine stärkere Kontrolle darüber, wie Kapital eingesetzt und verwaltet wird.

Der Bericht weist zudem auf eine Verschiebung der Verhandlungsmacht zwischen LPs und General Partnern (GPs) hin, da die Bedingungen für die Kapitalbeschaffung weiterhin schwierig sind. Staatsfonds wurden als die Investorengruppe identifiziert, die am ehesten maßgeschneiderte SPV-Vereinbarungen fordert, was unterstreicht, wie sehr große institutionelle Investoren auf spezialisierte Governance, Berichterstattung und regulatorische Unterstützung drängen.

"Die Kapitalbeschaffung war in den letzten Jahren eine Herausforderung. Da Investoren risikoscheuer werden, werden sie auch wählerischer bei der Entscheidung, welchen GPs sie Kapital zuweisen", sagte James Donnan , regionaler Geschäftsführer und Leiter des SPV-Managements für den asiatisch-pazifischen Raum bei CSC. "LPs wünschen sich mehr Transparenz und Kontrolle sowie Strukturen, die ihren eigenen Governance- und Liquiditätsanforderungen besser entsprechen. Das bedeutet, dass Manager bei der Strukturierung von SPVs weitaus flexibler und reaktionsfähiger werden müssen."

Der Bericht weist zudem auf eine wachsende Nachfrage nach SPVs hin, die eine schnellere Abwicklung und Flexibilität bei der Liquidität ermöglichen. Die meisten Befragten (82 %) berichten von einer gestiegenen Nachfrage nach Single-Asset-SPVs, wobei eine schnellere Abwicklung als Hauptgrund genannt wird. Auch SPVs im Zusammenhang mit der Fortführung und Übertragung von Portfolios zählen zu den Strukturen, die von LPs häufiger nachgefragt werden. Dies spiegelt die Rolle wider, die SPVs dabei spielen können, Investoren Liquiditätsoptionen zu bieten und es Managern gleichzeitig zu ermöglichen, ihr Engagement in Vermögenswerten mit weiterem Wertsteigerungspotenzial aufrechtzuerhalten.

"Geschwindigkeit ist alles im Bereich des privaten Kapitals", sagte Thijs van Ingen , Global Market Leader bei CSC "Single-Asset-SPVs ermöglichen es Managern, schnell auf eine bestimmte Gelegenheit zu reagieren, während sie Anlegern ein gezielteres Engagement und eine einfachere Due Diligence in Bezug auf einen identifizierten Vermögenswert bieten. Manager wollen hochwertige Vermögenswerte nicht einfach verkaufen, nur weil sie das Ende des Fondslebenszyklus erreicht haben, und Investoren wünschen sich zunehmend die Option, entweder zur Liquidität auszusteigen oder länger investiert zu bleiben, wenn sie weiterhin Wertschöpfungspotenzial sehen."

Da SPV-Strukturen immer maßgeschneiderter und operativ komplexer werden, legen Unternehmen zunehmend Wert auf skalierbare Verwaltungsmodelle, integrierte Berichterstattung, zuverlässige Daten und fachliche Expertise über verschiedene Rechtsräume hinweg. CSC unterstützt Private-Market-Unternehmen bei der Bewältigung dieser Anforderungen durch ein integriertes Verwaltungsmodell, das auf lokaler Expertise, Governance-Disziplin, einheitlicher Berichterstattung und technologiegestützter Ausführung basiert. Dieser Ansatz hilft Managern, den sich wandelnden Erwartungen der Investoren gerecht zu werden und gleichzeitig den operativen Aufwand zu reduzieren.

Laden Sie eine Kopie von CSCs Bericht SPV Global Outlook 2026: How LP demands and operational complexity are reshaping the SPV model hier herunter.

CSC hat in Zusammenarbeit mit Pure Profile 410 hochrangige Fachleute aus dem Bereich der privaten Märkte befragt, die an Special-Purpose-Vehicle-Strukturen in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Immobilien und Infrastruktur beteiligt sind. Zu den Befragten gehörten Fachleute aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa (einschließlich Großbritannien) und Nord- und Südamerika.

Über CSC

CSC ist der führende Anbieter von Lösungen für die Fondsverwaltung und Compliance und bietet alternativen Fondsmanagern und Kapitalmarktteilnehmern branchenführendes Fachwissen und eine unübertroffene globale Reichweite. Auf der Grundlage fundierter institutioneller Erfahrung und eines maßgeschneiderten Ansatzes bietet CSC ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Fondsverwaltung, Treuhand, Agency und Compliance, um eine breite Palette von Transaktionen auf privaten und öffentlichen Märkten, komplexe Fondsstrategien und skalierbare Betriebsabläufe zu unterstützen.

Als vertrauenswürdiger Partner der Wahl für mehr als 75 der PEI 300 und 90 der Fortune 500 unterstützt CSC seine Kunden dabei, operative und transaktionsbezogene Komplexitäten in mehr als 140 Rechtsordnungen und verschiedenen Anlageklassen zu bewältigen. Mit umfassenden weltweiten Kompetenzen bieten unsere Expertenteams Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Seit 1899 in Privatbesitz und professionell geführt, verbinden wir globale Reichweite, lokale Expertise und innovative Lösungen, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

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