Lantern übernimmt Freyda und schafft damit die erste End-to-End-Plattform für Datensicherheit in privaten Märkten

Lantern Limited ("Lantern"), die Plattform für Datensicherheit in privaten Märkten, gab heute eine strategische Übernahme, erweiterte Plattformfunktionen und wichtige Neuzugänge in der Führungsetage bekannt, um eine der größten operativen Herausforderungen privater Märkte anzugehen: die Umwandlung fragmentierter, unzusammenhängender Daten aus verschiedenen Quellen in vertrauenswürdige, verwertbare Informationen.

Private Märkte basieren auf Daten, doch ein Großteil dieser Daten bleibt isoliert, in PDF-Dateien eingeschlossen und wird sowohl bei Fondsmanagern als auch bei Investoren in stark manuellen Arbeitsabläufen verarbeitet. Während GPs die interne Verwaltung und Berichterstattung von Fondsinformationen zunehmend modernisiert haben, geben LPs nach wie vor jedes Jahr Milliarden von Dollar dafür aus, Daten aus Kapitalmitteilungen, Quartalsberichten und anderen Fondsdokumenten manuell zu extrahieren, zu normalisieren und abzugleichen.

Mit der Übernahme von Freyda Limited ("Freyda"), einer der führenden KI-Plattformen für Dokumentenintelligenz für institutionelle Limited Partners und Fondsverwalter, bietet Lantern nun eine End-to-End-Lösung für Daten aus privaten Märkten an, die den gesamten Prozess von der GP-generierten Berichterstattung bis hin zu LP-tauglichen Informationen abdeckt und damit einen neuen Standard für eine vertrauenswürdige, automatisierte Dateninfrastruktur in privaten Märkten setzt.

"Unternehmen in den privaten Märkten haben mehr Transparenz als je zuvor: mehr Systeme, mehr Integrationen, mehr Dashboards; und dennoch überprüft immer noch jemand im Team die Zahlen manuell, bevor jeder Bericht versendet wird. Das ist kein Problem der Tools. Es ist ein Vertrauensproblem. Durch den Zusammenschluss dieser Unternehmen kann Lantern nun eine lückenlose, vertrauenswürdige Sichtlinie vom Quelldokument bis zur Investitionsentscheidung bieten und den gesamten Lebenszyklus von Daten aus den privaten Märkten auf eine Weise verbinden, wie es diese Branche noch nie zuvor gesehen hat." Edward Moore, Gründer und CEO von Lantern.

Um diese nächste Innovationsphase voranzutreiben, erweitert Lantern sein Führungsteam um Branchenveteranen: Jef Rice, Chief Technology Officer, Jeff Williams, Chief Product Officer, und James Moore, Mitbegründer von Freyda. Zusammen bringt das Führungsteam des Unternehmens mehr als 200 Jahre Erfahrung in den Bereichen private Märkte und Technologie mit, darunter sechs Gründer, die erfolgreich branchenprägende Unternehmen aufgebaut, skaliert und geführt haben.

Da private Märkte in Umfang und Komplexität weiter wachsen, benötigen Unternehmen mehr als nur Transparenz; sie benötigen Vertrauen in die Daten, die jede Entscheidung bestimmen. Lantern gestaltet eine Zukunft, in der Unternehmen ihre Daten in einem neuen Licht sehen können: vernetzt, vertrauenswürdig und umsetzbar vom Quelldokument bis zum Anlageergebnis. So müssen Unternehmen nicht mehr am Ende jedes Berichtszyklus manuell Vertrauen aufbauen, sondern können von Grund auf mit Zuversicht agieren.

Erfahren Sie mehr unter: lantern.ai/solutions-lp-tpa/

Über Lantern

Lantern ist die Datensicherheitsplattform für private Märkte, die die fehlende Vertrauens- und Auflösungsschicht bereitstellt, die neben Ihrem bestehenden Stack steht und jeden Datenpunkt kontinuierlich validiert und verifiziert, sodass Ihr Team ohne manuelle und mühsame Überprüfungen berichten kann. Lantern wurde von Edward Moore, dem Gründer und ehemaligen CEO der Aztec Group, ins Leben gerufen und von Branchenveteranen entwickelt, die die Systeme aufgebaut und betrieben haben, auf die sich die privaten Märkte stützen. Unser Team hat die Plattformen entwickelt, die Arbeitsabläufe durchlebt und die Zahlen um Mitternacht abgeglichen, bevor ein Board Pack versendet wurde. Sehen Sie Ihre Daten in einem neuen Licht: lantern.ai.

Über Freyda

Freyda ist eine KI-gestützte Dokumentenanalyse-Plattform, die für institutionelle Anleger und Fondsverwalter im Bereich alternativer Anlagen entwickelt wurde. Die von Danielle Lawrence Sandhu und James Moore gegründete, preisgekrönte Machine-Learning-Technologie von Freyda automatisiert die Extraktion, Normalisierung und Verarbeitung unstrukturierter Finanzdokumente und ermöglicht es Kunden, Daten bis zu 75-mal schneller und mit deutlich höherer Genauigkeit zu verarbeiten. Weitere Informationen: www.freyda.io

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