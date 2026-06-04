Nach der letzten Betrachtung auf Wochenbasis lohnt nun der Blick auf den Tageschart der Microsoft-Aktie. Der zuvor vollzogene Ausbruch aus der bullischen Flagge bleibt intakt, doch nach dem starken Schub ist der Titel zunächst in einen Pullback übergegangen. Genau dieser Rücklauf könnte nun darüber entscheiden, ob das Kursziel im Bereich von 528-530 US$ weiter aktiv bleibt. Pullback als Bestätigung wirkt bullisch Ende Mai rückte nach dem Ausbruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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