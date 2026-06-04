Bald Tauwetter? Bitcoin erlebt eine der schwächsten Phasen des Jahres. Die Kryptowährung fiel heute zwischenzeitlich bis auf 61.322 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Zwar konnte sich der Kurs anschließend wieder bis in den Bereich von 63.500 Dollar erholen. Die Stimmung am Markt bleibt aber miserabel. Das könnte sogar positiv sein.Besonders bemerkenswert: Inzwischen verkaufen sogar die bislang überzeugtesten Bitcoin-Anleger. Laut einer Analyse von Compass Point haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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