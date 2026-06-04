Der Almarai Prize der internationale Teil des Almarai Prize for Scientific Creativity lädt weltweit führende Forschungseinrichtungen und promovierte Wissenschaftler dazu ein, herausragende Forschungsarbeiten zu nominieren, die die Ernährungssicherheit in Trockengebieten fördern.

Selbstnominierungen sind nicht zulässig; nur Personen mit Doktorgrad dürfen Vorschläge einreichen, und jede Einrichtung darf bis zu drei Projekte vorschlagen.

sind nicht zulässig; nur Personen mit Doktorgrad dürfen Vorschläge einreichen, und jede Einrichtung darf bis zu drei Projekte vorschlagen. Das Preisgeld beläuft sich auf insgesamt 500.000 US-Dollar (1.875.000 SAR) und wird an ein siegreiches Forschungsprojekt oder eine siegreiche Forschungseinrichtung vergeben.

Der Wettbewerbszyklus 2026 des Almarai Prize, der internationalen Kategorie des Almarai Prize for Scientific Creativity, ist offiziell eröffnet worden. Führende Forschungseinrichtungen, renommierte Wissenschaftler und internationale Experten sind aufgerufen, wegweisende Forschungsarbeiten einzureichen, die die Ernährungssicherheit in den trockensten Regionen der Welt verbessern.

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Almarai Launches the 2026 Cycle of the World's Largest Award for Food Security Research in Dryland Regions (Photo: AETOSWire)

Der Preis spiegelt das wachsende Engagement Saudi-Arabiens für wissenschaftliche Innovationen und die Förderung von Lösungen wider, die den Herausforderungen der Ernährungssicherheit in den Trockengebieten der Welt begegnen. Almarai ein regional führendes Unternehmen im Bereich Lebensmittel und Landwirtschaft investiert seit langem in wissenschaftlichen Fortschritt, nachhaltige Landwirtschaft und die langfristige Widerstandsfähigkeit des Lebensmittelsystems. Als eines der weltweit größten vertikal integrierten Lebensmittelunternehmen stellt Almarai Forschung und Innovation weiterhin in den Mittelpunkt seiner Strategie und erkennt sie als wesentliche Triebkräfte für die weltweite Ernährungssicherheit an.

Der Preis gilt als weltweit größte Auszeichnung für die Forschung im Bereich der Ernährungssicherheit in Trockengebieten und spiegelt die seit mehr als 20 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen Almarai und der King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) wider. Mit diesem Preis werden Wissenschaftler und Forschungseinrichtungen gewürdigt, deren Arbeit messbare Auswirkungen hat und den weltweiten Wissensstand zur Ernährungssicherheit in ariden und semiariden Regionen erweitert.

Der Almarai Prize folgt einem besonderen Nominierungsverfahren: Einzelpersonen können sich nicht selbst nominieren. Stattdessen müssen die Nominierungen von qualifizierten Experten mit Doktorgrad stammen, während Forschungseinrichtungen herausragende Arbeiten ihrer Teams vorschlagen können. Dieses Modell stärkt die Integrität und das weltweite Ansehen der Auszeichnung. Der Gesamtpreis in Höhe von 500.000 US-Dollar wird an ein siegreiches Forschungsprojekt oder eine Einrichtung vergeben und unterstreicht damit das Engagement von Almarai für die Förderung wissenschaftlicher Innovationen mit großer Tragweite.

Anlässlich des Starts der neuen Ausschreibungsrunde erklärte Herr Abdullah Alkhalid, Generalsekretär des Almarai-Preises für wissenschaftliche Kreativität:

"Der Almarai Prize spiegelt unser Engagement wider, die weltweite Ernährungssicherheit durch wissenschaftliche Innovationen zu fördern. Indem wir bahnbrechende Forschungsarbeiten hervorheben, die sich mit den Herausforderungen der Ernährungssicherheit in Trockengebieten befassen, möchten wir zu Lösungen beitragen, die Gemeinschaften auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir sind davon überzeugt, dass die Stärkung von Forschern und Institutionen entscheidend ist, um eine widerstandsfähigere, nachhaltigere und wissensbasierte Zukunft zu gestalten."

Nominierungen können bis zum 21. August 2026 eingereicht werden und sind auf promovierte Personen sowie anerkannte Forschungseinrichtungen beschränkt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://almaraiprize.kacst.gov.sa/

Quelle: AETOSWire

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