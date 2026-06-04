Apple hat am Mittwoch ein neues Rekordhoch erreicht und damit ein klares charttechnisches Ausrufezeichen gesetzt. Nach monatelanger Konsolidierung überwand die Aktie die wichtige Marke von 300 Dollar und setzte ihren Aufwärtstrend mit bemerkenswerter Stärke fort. An der Börse wächst damit die Überzeugung, dass der iPhone-Konzern wieder in eine Phase beschleunigten Gewinnwachstums eintritt. Kommende Woche wird es zudem spannend. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick.Den vollständigen Artikel lesen ...
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