Rudolf Schrefl, CEO von Drei Austria, und Dr. Klaus Steinmaurer von der RTR gehören zu den ersten bestätigten Hauptrednern für die Premiere 2026

Network X hat heute erste Details zur Ausgabe 2026 bekannt gegeben und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein für die internationale Telekommunikationsveranstaltung, die erstmals nach Wien verlegt wird. Die Veranstaltung findet vom 13. bis 15. Oktober im VIECON statt und wird mehr als 5.500 Führungskräfte aus der Telekommunikationsbranche, Betreiber, Infrastrukturanbieter, Hyperscaler, politische Entscheidungsträger und Technologie-Innovatoren aus ganz Europa und darüber hinaus zusammenbringen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Der Umzug nach Wien spiegelt die wachsende strategische Bedeutung Mittel- und Osteuropas für die Zukunft von Investitionen in digitale Infrastruktur, Glasfaserausbau, Rechenzentrumsnetzwerke, KI-fähige Mobilfunknetze und Kommunikationsdienste der nächsten Generation wider. Österreichs zunehmende Breitbandambitionen und seine Lage zwischen den westeuropäischen und osteuropäischen Märkten machen Wien zu einem idealen Standort für die nächste Phase von Network X.

Zu den ersten für 2026 angekündigten Hauptrednern gehören Rudolf Schrefl und Dr. Klaus Steinmaurer, die gemeinsam mit führenden Vertretern des Telekommunikationsökosystems über die Zukunft der europäischen Netzinfrastruktur, Regulierung, KI-Transformation und neue digitale Dienste diskutieren werden.

"Wir freuen uns sehr, Network X 2026 in Österreich begrüßen zu dürfen", sagte Dr. Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer für Telekommunikation und Postdienste bei der RTR. "In einer Zeit intensiven Glasfaserausbaus ist dies ein entscheidender Moment für die österreichische Telekommunikationsbranche, und Network X ist in einer einzigartigen Position, um Österreichs Breitbandentwicklungsziele zu unterstützen."

"Die Network X 2026 markiert einen großen Schritt nach vorne für die Veranstaltung, da wir die Branche an einen der strategisch wichtigsten Standorte Europas für Glasfaser-Investitionen, Investitionen in Rechenzentren und das Wachstum der digitalen KI-Infrastruktur bringen", sagte Chris Lycett, Event Director bei Network X. "Wien ist der ideale Rahmen für eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Betreibern, politischen Entscheidungsträgern, Netzinfrastrukturanbietern und Innovatoren. Unser erstklassiges Keynote-Programm ist darauf ausgelegt, stärkere Branchenpartnerschaften aufzubauen und den Teilnehmern dabei zu helfen, neue Geschäftsmodelle zu erschließen und die Zukunft der globalen Netzwerkmonetarisierung voranzutreiben."

Die Veranstaltung zieht nicht nur an einen neuen Standort um sie gestaltet das Programm neu, um es an die sich wandelnden Bedürfnisse der Telekommunikationsbranche anzupassen, wie Rudolf Schrefl, CEO von Drei Austria, feststellte, der seine Sitzung bei Network X als "eine einzigartige Gelegenheit, die Zukunft der Telekommunikation und der Netzwerkinfrastruktur zu diskutieren" bezeichnete.

Um die Rolle innerhalb der breiteren Landschaft der digitalen Infrastruktur weiter zu stärken, findet die Data Center World Europe parallel zur Network X am 13. und 14. Oktober 2026 im VIECON statt und bringt führende Führungskräfte aus dem Bereich Rechenzentren zusammen, um die Herausforderungen und Chancen der Stromversorgung der Rechenzentren von morgen zu erörtern. Teilnehmer können ihr Interesse an der Data Center World Europe im Rahmen der Anmeldung zur Network X angeben.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter www.networkxevent.com/.

Über Network X

Die Network X wird erstmals vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Wien stattfinden und ist die einzige globale Veranstaltung, die die Festnetz- und Mobilfunkbranche unter einem Dach vereint. Mit mehr als 5.500 hochrangigen Fachleuten aus den Bereichen Netzwerkinfrastruktur und Dienstleistungen darunter über 1.500 Betreiber bringt die Veranstaltung Führungskräfte aus der Telekommunikationsbranche, Technologieanbieter, politische Entscheidungsträger, Analysten und Medienvertreter aus dem gesamten globalen Kommunikationsökosystem zusammen. Die Veranstaltung gilt als wichtiger Treffpunkt für Betreiber und Anbieter, die die Zukunft der digitalen Infrastruktur gestalten, und ermöglicht es den Teilnehmern, Ideen auszutauschen, strategische Partnerschaften aufzubauen und Technologien der nächsten Generation zu erkunden, die die Kommunikation weltweit verändern.

Mit einem Schwerpunkt auf Fortschritten in der Konnektivität, KI-getriebener Transformation und dem Weg hin zu Glasfaser und 6G bietet Network X eine umfassende Plattform für Fachleute, um zu lernen, sich auszutauschen und sich mit Experten, Technologieanbietern und Kollegen aus der gesamten Telekommunikationsbranche zu vernetzen. Weitere Informationen finden Sie unter https://networkxevent.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260603527816/de/

Contacts:

Medienkontakt: Suzanne Matulay, networkx@society32.com