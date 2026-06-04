Die SEO-Analyst:innen von Sistrix haben das wohl erste Core-Update in ChatGPT identifiziert. Nach dem Rollout des neuen OpenAI-Modells GPT-5.5 Ende Mai kam es zu einer deutlichen Verschiebung bei den Citations. Gewinner sind deutsche Publisher. SEO-Profis und viele Website-Betreiber:innen kennen die Core-Updates bei Google. Dabei ändert der Suchmaschinenkonzern regelmäßig die Bewertung der Quellen. Die Folge sind starke Veränderungen in den Rankings. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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