Die Flaggschiff-KI-Veranstaltung der London Tech Week bietet 300 Referenten, Live-KI-Demonstrationen, Pitch-Wettbewerbe für Start-ups, Schulungen für Führungskräfte und die National AI Awards

Der AI Summit London hat heute das vollständige Programm für seine mit Spannung erwartete Jubiläumsausgabe zum 10-jährigen Bestehen vorgestellt und präsentiert damit sein bislang umfangreichstes und zukunftsorientiertestes Programm. Der Summit findet vom 10. bis 11. Juni im Tobacco Dock als Haupt-KI-Veranstaltung der London Tech Week 2026 statt. Erwartet werden mehr als 5.000 Teilnehmer, 300 Referenten, über 100 Sponsoren und Aussteller, außerdem gibt es einen besonderen Vortrag von Kanishka Narayan, Minister für KI und Online-Sicherheit im Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie. An zwei Tagen widmet sich die Veranstaltung den kommerziellen Realitäten und dem transformativen Potenzial künstlicher Intelligenz.

Das 10-jährige Jubiläum soll die Diskussion über das Experimentieren hinaus in die unternehmensweite Umsetzung führen. Neu 2026 sind die "AI Impact Arena" mit gezielten Briefings und Live-Demos sowie das "Start-Up Investor Village" mit innovativen Inhalten von Gründern und aufstrebenden KI-Stars. Abgerundet wird das Teilnehmererlebnis durch überarbeitete Konferenzprogramme auf 10 Bühnen, immersive Schulungserlebnisse, kuratierte Networking-Initiativen und innovationsorientierte Aktivitäten, die alle wichtigen, von KI betroffenen Branchen abdecken.

"Der Umfang und die Breite des diesjährigen Programms spiegeln wider, wie schnell künstliche Intelligenz jede Branche und jede Unternehmensfunktion neu gestaltet", sagte Rory Crone, Senior Director, Marketing, The AI Summit Series, Informa. "Ob die Teilnehmer unseren neuen Creative-AI-Track erkunden, am AI Skills Accelerator teilnehmen, sich auf der Ausstellungsfläche mit Branchenführern austauschen oder durch kuratierte Networking-Möglichkeiten strategische Kontakte knüpfen jeder Aspekt des Erlebnisses soll umsetzbare Erkenntnisse und einen sinnvollen Mehrwert liefern."

Die Höhepunkte des AI Summit London 2026:

Präsentation von Minister Kanishka Kanishka Narayan, Minister für KI und Online-Sicherheit im Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie und führende Autorität für KI-Souveränität im Vereinigten Königreich, wird einen Überblick über die Fortschritte geben und die Richtung für KI-Politik und -Innovation vorgeben.

Kanishka Narayan, Minister für KI und Online-Sicherheit im Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie und führende Autorität für KI-Souveränität im Vereinigten Königreich, wird einen Überblick über die Fortschritte geben und die Richtung für KI-Politik und -Innovation vorgeben. Weiterentwickelte Konferenz-Tracks Eine deutlich erweiterte Agenda mit neuen Tracks, die sich auf Unternehmenstransformation, neue Technologien, verantwortungsvolle KI, Branchenanwendungen, Cybersicherheit, Dateninfrastruktur, Governance und Innovationen der nächsten Generation konzentrieren.

Eine deutlich erweiterte Agenda mit neuen Tracks, die sich auf Unternehmenstransformation, neue Technologien, verantwortungsvolle KI, Branchenanwendungen, Cybersicherheit, Dateninfrastruktur, Governance und Innovationen der nächsten Generation konzentrieren. Das AI Skills Accelerator Training Diese praxisorientierte Lerninitiative findet im Rahmen des Vorkonferenzprogramms am 9. Juni statt und soll die Lücke zwischen KI-Ambitionen und operativer Umsetzung schließen. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit General Purpose und der Data Science AI Initiative der London Business School entwickelt und umfasst spezielle Lehrgänge sowohl für technische Fachkräfte als auch für Führungskräfte aus der Wirtschaft.

Diese praxisorientierte Lerninitiative findet im Rahmen des Vorkonferenzprogramms am 9. Juni statt und soll die Lücke zwischen KI-Ambitionen und operativer Umsetzung schließen. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit General Purpose und der Data Science AI Initiative der London Business School entwickelt und umfasst spezielle Lehrgänge sowohl für technische Fachkräfte als auch für Führungskräfte aus der Wirtschaft. Die National AI Awards Das Award-Programm würdigt Exzellenz, Innovation und Führungsstärke im gesamten KI-Ökosystem und ehrt Organisationen und Einzelpersonen, die messbare Auswirkungen und bedeutende Fortschritte in der gesamten Branche vorantreiben.

Das Award-Programm würdigt Exzellenz, Innovation und Führungsstärke im gesamten KI-Ökosystem und ehrt Organisationen und Einzelpersonen, die messbare Auswirkungen und bedeutende Fortschritte in der gesamten Branche vorantreiben. Challenge Labs Interaktive, lösungsorientierte Workshops, in denen Führungskräfte aus den Bereichen Cybersicherheit, Analytik, Technik und Unternehmen zusammenarbeiten, um praktische KI-Herausforderungen in dynamischen, terminorientierten Umgebungen zu lösen.

Interaktive, lösungsorientierte Workshops, in denen Führungskräfte aus den Bereichen Cybersicherheit, Analytik, Technik und Unternehmen zusammenarbeiten, um praktische KI-Herausforderungen in dynamischen, terminorientierten Umgebungen zu lösen. Das Start-Up Investor Village Ein eigener Hub, der aufstrebende KI-Innovatoren in den Mittelpunkt stellt und Live-Pitching-Wettbewerbe sowie investitionsorientierte Diskussionen bietet, die Gründer mit Risikokapitalgebern und Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft zusammenbringen.

Ein eigener Hub, der aufstrebende KI-Innovatoren in den Mittelpunkt stellt und Live-Pitching-Wettbewerbe sowie investitionsorientierte Diskussionen bietet, die Gründer mit Risikokapitalgebern und Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft zusammenbringen. Curated Connections Programme Die vom Summit veranstaltete Buyer-Veranstaltung soll durch maßgeschneiderte Matchmaking-Erlebnisse hochwertige Einzelgespräche zwischen Führungskräften aus der Wirtschaft und geprüften Anbietern von KI-Lösungen ermöglichen.

Die vom Summit veranstaltete Buyer-Veranstaltung soll durch maßgeschneiderte Matchmaking-Erlebnisse hochwertige Einzelgespräche zwischen Führungskräften aus der Wirtschaft und geprüften Anbietern von KI-Lösungen ermöglichen. Future AI Leaders Programme In Zusammenarbeit mit dem Department of Statistics der London School of Economics, Migrant Leaders und Oxbridge AI konzentriert sich diese zukunftsorientierte Initiative darauf, die nächste Generation von KI-Talenten, Innovatoren und Branchen-Changemakern zu fördern und ins Rampenlicht zu rücken.

In Zusammenarbeit mit dem Department of Statistics der London School of Economics, Migrant Leaders und Oxbridge AI konzentriert sich diese zukunftsorientierte Initiative darauf, die nächste Generation von KI-Talenten, Innovatoren und Branchen-Changemakern zu fördern und ins Rampenlicht zu rücken. Immersive KI-Demonstrationen und Ausstellungserlebnisse Mit hochmodernen Präsentationen von globalen Technologieführern, aufstrebenden Start-ups und Unternehmensinnovatoren, die KI-Anwendungen mit realer kommerzieller Wirkung demonstrieren.

Mit hochmodernen Präsentationen von globalen Technologieführern, aufstrebenden Start-ups und Unternehmensinnovatoren, die KI-Anwendungen mit realer kommerzieller Wirkung demonstrieren. Networking auf dem AI Summit Mit mehr als 21 Stunden gezielten Networking-Möglichkeiten profitieren die Teilnehmer von kuratierten Meetups und Speed-Networking-Sessions in der Networking Lounge, über eine App vermittelten Einzelgesprächen im Connections Corner sowie Roundtable-Gesprächen mit Führungskräften. Inhaber eines VIP-Passes können ihre Kontakte durch den Zugang zur VisionAIres VIP Lounge maximieren.

Der AI Summit London wird durch seine Partner und Sponsoren ermöglicht, darunter IBM, Glean, Nebius, DX, Elsewhen, EY, HPE NVIDIA, AWS, Italian Trade Agency, KPMG, LTX, NiCE, Testkube, 1Password, CoreWeave, Make, Red Hat Inc, Tricentis, World Wide Technology und andere.

Die Veranstaltung beginnt offiziell mit einem Vorkonferenztag am 9. Juni, an dem das "AI Skills Accelerator Training" stattfindet, bevor am 10. Juni die Eröffnungs-Keynotes und das Ausstellungsprogramm beginnen.

Die vollständige Liste der Referenten finden Sie unter www.london.theaisummit.com. Teilnehmerpässe können online unter www.london.theaisummit.com/passes-pricing erworben werden, darunter ein VIP-All-Access-Pass, der Standard-Teilnehmerpass und ein Pass, der ein London Tech Week-Paket beinhaltet.

Um sich für die Veranstaltung 2026 vom 10. bis 11. Juni anzumelden, besuchen Sie www.london.theaisummit.com. Interessierte Pressevertreter und Analysten können sich hier zur Teilnahme registrieren.

ÜBER DEN AI SUMMIT LONDON

Der AI Summit London ist die führende Veranstaltung für angewandte künstliche Intelligenz in Großbritannien und Europa und bringt zukunftsorientierte Technologen, Führungskräfte aus der Wirtschaft und politische Entscheidungsträger aus aller Welt zusammen, um zu erörtern, wie KI in großem Maßstab in Unternehmen eingesetzt wird.

Der Summit findet am 10. und 11. Juni 2026 im Tobacco Dock statt und feiert sein 10-jähriges Jubiläum ein Jahrzehnt des Fortschritts in der kommerziellen KI. An zwei Tagen bietet die Veranstaltung ein umfassendes Erlebnis, das strategische Einblicke, praktische Anwendungsbeispiele und Live-Technologiedemonstrationen kombiniert und Unternehmen dabei unterstützt, selbstbewusst den Schritt vom Experimentieren hin zu realen Auswirkungen zu gehen.

Als Flaggschiff-Veranstaltung der London Tech Week bietet der AI Summit London AI-Anwendern einzigartige Gelegenheiten, sich mit Kollegen, Partnern und Innovatoren zu vernetzen, und stattet sie mit dem Wissen, den Werkzeugen und den Beziehungen aus, die sie benötigen, um verantwortungsvolle, ergebnisorientierte KI-Initiativen voranzutreiben.

ÜBER DIE AI SUMMIT SERIES

Wenn Sie KI entwickeln, kaufen oder fördern, ist die AI Summit Series der Ort, an dem Ideen zu Ergebnissen werden. Wir durchbrechen den Hype um Schlagworte und stellen echte Anwendungsfälle, Live-Demos und ehrliche Leitfäden in den Mittelpunkt, die Ihnen helfen, schneller zu implementieren, intelligenter zu steuern und den ROI mit Zuversicht nachzuweisen. Kein Hype, nur KI, die Unternehmen verändert.

Die AI Summit Series wurde 2016 von Informa ins Leben gerufen, zu einer Zeit, als Veranstaltungen zum Thema künstliche Intelligenz sich größtenteils auf Forschung und Wissenschaft konzentrierten. Sie war die erste Konferenz und Messe, die sich damit befasste, was KI in der Praxis für Unternehmen bedeutet.

Seit einem Jahrzehnt bringt die Reihe Führungskräfte, Investoren, Technologieanbieter und Datenwissenschaftler zusammen, um Erkenntnisse auszutauschen, bahnbrechende Lösungen zu präsentieren und das kommerzielle KI-Ökosystem zu gestalten. Schon lange vor dem Hype genoss der AI Summit Vertrauen und hat sich als Zentrum der globalen KI-Community etabliert.

Heute bietet die Reihe erstklassige Veranstaltungen in London, New York, Singapur und Melbourne und setzt damit weiterhin weltweit Maßstäbe für unternehmensorientierte, verantwortungsvolle KI.

Weitere Informationen finden Sie unter www.london.theaisummit.com.

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Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260604126908/de/

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Medienkontakt: Suzanne Matulay, Society32 for The AI Summit Series, theaisummitpr@society32.com