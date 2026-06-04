Das Whitepaper liefert einen Leitfaden dafür, wie moderne Kernenergie in der Schwerindustrie eingesetzt werden kann

Die Open Group, eine herstellerunabhängige Organisation für Technologiestandards, gab heute die Veröffentlichung des Whitepapers "Application Scenarios" des Industrial Advanced Nuclear Consortium (IANC) bekannt, in dem dargelegt wird, wie fortschrittliche Nukleartechnologien eingesetzt werden können, um in der Schwerindustrie zuverlässig Wärme und Strom mit geringem CO2-Ausstoß bereitzustellen.

Das von der IANC, einer von industriellen Endnutzern getragenen Organisation, initiierte Whitepaper stellt einen bedeutenden Fortschritt hinsichtlich der Rolle der Kernenergie im Rahmen der Energiewende dar. Anhand von Anwendungsbeispielen aus der Praxis, bei denen kleine modulare Reaktoren (SMR) und mikromodulare Reaktoren (MMR) direkt in industrielle Abläufe integriert werden könnten, konzentriert sich der Bericht auf Sektoren, deren Dekarbonisierung zu den größten Herausforderungen zählt, darunter:

Offshore-Energie

Raffinerie und Petrochemie

Bergbau

Energieintensive Fertigung

Das von führenden industriellen Endnutzern erstellte Whitepaper bietet einen umfassenden Überblick über die betrieblichen Anforderungen, den Energiebedarf und die Einschränkungen, mit denen diese Branchen konfrontiert sind. Es zeigt, wie moderne Kernkraft über die herkömmliche Stromerzeugung hinausgeht und als zuverlässige, stets verfügbare Quelle sowohl für Prozesswärme als auch für Strom dienen kann und so Unternehmen dabei unterstützt, ihre Emissionen zu senken und gleichzeitig die Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten.

Die Szenarien veranschaulichen, wie modulare Kernkraftlösungen in unterschiedlichen Größenordnungen und Umgebungen eingesetzt werden können von abgelegenen, netzunabhängigen Standorten bis hin zu großen Industriezentren wobei sie hochzuverlässige Grundlastenergie liefern und gleichzeitig die Anfälligkeit gegenüber schwankenden Brennstoffkosten und Netzinstabilitäten verringern. Das Projekt unterstreicht zudem die Rolle der Kernenergie als ergänzendem Partner für die erneuerbaren Energien, sodass ein flexibleres und widerstandsfähigeres Energiesystem der Zukunft entsteht.

Mohan Kalyanaraman, Berater für Technologieakquisition bei Exxon Mobil, erklärte:

"Das Industrial Advanced Nuclear Consortium (IANC) wurde gegründet, um das Potenzial fortschrittlicher Kernenergietechnologien für industrielle Anwendungen zu erschließen dabei werden Endnutzer zusammengebracht, um klar zu formulieren, was die Industrie von der Kernenergie erwartet. Unser Ziel ist es, diese Anforderungen zusammenzutragen und zu kommunizieren, um Lösungen zu ermöglichen, die sowohl Wärme als auch Strom zuverlässig und in großem Maßstab liefern können, mit dem Ziel, die Kernenergie bis 2030 zu einer tragfähigen Option für Industrieprojekte zu machen."

Die Publikation ist die erste einer Reihe von Veröffentlichungen des Konsortiums, das darauf abzielt, die Lücke zwischen dem Bedarf der Industrie und Innovationen im Nuklearbereich zu schließen. Durch einen endnutzerorientierten Ansatz trägt IANC dazu bei, die Entwicklung standardisierter, wirtschaftlich tragfähiger Lösungen im Nuklearbereich mitzugestalten, die mit größerer Zuverlässigkeit eingesetzt werden können.

Steve Nunn, Präsident und CEO von The Open Group, fügte hinzu:

"Diese erste Reihe von Anwendungsszenarien vermittelt dem Endnutzer ein klares Bild davon, wo und wie fortschrittliche Kernenergie eingesetzt werden kann unter detaillierter Darstellung des tatsächlichen Energiebedarfs, der betrieblichen Anforderungen und der Herausforderungen bei der Integration. Mit dieser Gesamtübersicht möchten wir der Nuklearindustrie dabei helfen, die industrielle Nachfrage besser zu verstehen und optimal darauf zu reagieren. Zukünftige Veröffentlichungen werden auf dieser Grundlage aufbauen und detaillierte Anforderungen sowie geschäftliche und wirtschaftliche Lösungswege aufzeigen. Wir ermutigen Organisationen, sich mit der IANC auszutauschen, während wir gemeinsam an der Entwicklung eines optimierten Umsetzungsmodells für die Nutzung der Kernenergie in der Industrie arbeiten."

Das Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, die Einsatzreife von Kernenergielösungen für die industrielle Nutzung zu beschleunigen, damit noch in diesem Jahrzehnt Entscheidungen über ihren Einsatz getroffen werden können. Durch die Zusammenführung der Akteure des gesamten Nuklear- und Industrieökosystems darunter Betreiber, Technologieanbieter, Ingenieurbüros und Aufsichtsbehörden möchte das IANC die Entwicklung skalierbarer und reproduzierbarer Implementierungsmodelle fördern.

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