Die Fortegra Group, Inc. ("Fortegra" oder das "Unternehmen"), ein weltweit tätiger Spezialversicherer und Teil der DB Insurance Co., Ltd., gab heute die Ernennung von Mark Rattner zum Präsidenten bekannt. Herr Rattner, der zuvor als Geschäftsbereichsleiter und Leiter Underwriting im Versicherungsbereich tätig war, bringt ein Jahrzehnt Führungserfahrung bei Fortegra sowie langjährige Beziehungen zu verlässlichen Vertriebspartnern in seine erweiterte Funktion ein.

Mit seinem über mehr als drei Jahrzehnte aufgebauten Fachwissen im disziplinierten Underwriting konzentriert sich Herr Rattner darauf, den Agenten und Maklern, die das Unternehmen betreut, größtmöglichen Mehrwert und verlässliche Ergebnisse zu liefern. Seine Ernennung unterstreicht, dass Fortegra weiterhin in die Menschen und Partnerschaften investiert, die langfristige, nachhaltige Rentabilität vorantreiben.

"Mark war maßgeblich daran beteiligt, Fortegra zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist. Seine Branchenerfahrung, sein Fachwissen sowie sein fachliches Können machen ihn zur richtigen Person für diese Aufgabe. Während wir uns kontinuierlich weiterentwickeln, wird Mark den Zugang unserer Partner zu der Fachkenntnis, den Produkten und der Reaktionsschnelligkeit verbessern, die sie von Fortegra erwarten", sagte Rick Kahlbaugh, Vorsitzender und Geschäftsführer von Fortegra.

Herr Rattner kam im September 2016 zu Fortegra. Vor seinem Eintritt war er fünf Jahre bei der Houston International Insurance Group tätig, wo er verschiedene Funktionen innehatte, zuletzt als Bereichsleiter auf Senior-Ebene; in dieser Position baute er die Berufshaftpflichtsparte auf. Davor war er Vorsitzender und Geschäftsführer von Terrapin Capital Holdings. Herr Rattner war von 2005 bis 2008 Eigentümer und Direktor von Rattner Mackenzie Limited sowie von 2001 bis 2005 Vorsitzender und Geschäftsführer von Professional Indemnity Agency, Inc., einer Tochtergesellschaft von HCC Insurance Holdings, Inc. Von 1991 bis 2001 war er Präsident, Geschäftsführer und Direktor von Professional Indemnity Agency, Inc., einer Tochtergesellschaft von Marshall Rattner, Inc.

Über Fortegra

Seit mehr als 45 Jahren ist Fortegra über seine Tochtergesellschaften als Underwriter für Risikomanagement-Lösungen tätig, die Menschen und Unternehmen angesichts von Unsicherheit zum Erfolg verhelfen. Als multinationaler Spezialversicherer, dessen Versicherungsgesellschaften mit einem A.M. Best Financial Strength Rating von A- (Exzellent) und einem A.M. Best Financial Size Rating von "X" ausgezeichnet wurden, bieten wir ein breites Portfolio von Versicherungsprodukten und Garantien. Mehr Informationen finden Sie unter: www.fortegra.com.

Über DB Insurance

Seit mehr als sechs Jahrzehnten hat sich die DB Insurance Co., Ltd. als einer der führenden Versicherer Koreas ein solides Fundament aufgebaut, indem sie Privatpersonen und Unternehmen absichert und gleichzeitig die Entwicklung der Versicherungsbranche des Landes vorantreibt. Das Unternehmen wurde 1962 als Koreas erster öffentlicher Kfz-Versicherer gegründet und nahm 2017 den Namen DB Insurance an, um seiner Vision, sich zu einer globalen Versicherungsgruppe zu entwickeln, Ausdruck zu verleihen. Mit einem Finanzkraftrating von A.M. Best in Höhe von A+ (Superior) in der Kategorie "XV" sowie einem S&P-Rating von A+ (stabil) bietet die DB Insurance ein umfassendes Portfolio an Sach-, Lebens- und Kfz-Versicherungen sowie eine breite Palette an Finanzdienstleistungen über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Lebensversicherung, Wertpapierhandel, Sparkassenwesen und Vermögensverwaltung. Für weitere Informationen: www.idbins.com.

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Contacts:

Vijaya Singh

vsingh@fortegra.com



Katie Butler

kbutler@aartrijk.com