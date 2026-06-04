Als "G2 Leader" sowohl im Partner Relationship Management als auch im Through-Channel-Marketing ausgezeichnet, was die hohe Kundenzufriedenheit und die positive Geschäftsdynamik widerspiegelt.

Impartner, die weltweit führende Plattform für die Steuerung von Partnerumsätzen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im G2 Summer 2026 Enterprise Grid Report for Partner Relationship Management (PRM) als Leader ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Akzeptanz von Impartner bei den Kunden sowie die anhaltende Dynamik des Unternehmens bei Großunternehmen, die umfangreiche Partner-Ökosysteme und indirekte Vertriebskanäle verwalten.

Im Bericht für das Sommerhalbjahr 2026 wurde Impartner aufgrund der hohen Kundenzufriedenheit und der breiten Akzeptanz in groß angelegten Unternehmen als Leader eingestuft. Die Ergebnisse von G2 zeigen eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen, basierend auf mehr als 500 verifizierten Bewertungen, wobei 91 der Nutzer angaben, dass sie die Plattform weiterempfehlen würden.

Die Kunden bewerteten wichtige Funktionen wie rollenbasierte Berechtigungen, das Deal-Management und das Content-Repository sehr positiv, wobei die Kategorie "Geschäftsabwicklung" die höchste Bewertung erhielt. Dies spiegelt eine hervorragende Benutzererfahrung wider, die durch ein engagiertes Customer-Success-Team, einen reaktionsschnellen Support und das Bekenntnis zur Einbeziehung von Kundenfeedback gewährleistet wird. Mit einer umfassenden Produkt-Roadmap und einem kundenorientierten Innovationsansatz baut Impartner seine Plattform kontinuierlich weiter aus, um den sich wandelnden Anforderungen von Großunternehmen gerecht zu werden. Zu den jüngsten Innovationen zählen Aimi, die KI-Engine von Impartner, sowie HyperscalerGTM. Diese spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, der wachsenden Kundennachfrage nach KI-gestützter Partnerbindung sowie einer effektiveren Steuerung der Markteinführungsstrategien für Cloud-Marktplätze und Hyperscaler gerecht zu werden.

Neben seiner Position als Leader im Bereich Partner Relationship Management wurde Impartner im Enterprise Grid-Bericht von G2 für Through-Channel-Marketing ebenfalls als Leader ausgezeichnet. Das Ranking unterstreicht die Fähigkeit der Plattform, Unternehmen bei der Verwaltung und Optimierung ihres Partnermarketings und ihrer Vertriebskanäle zu unterstützen.

"Die Auszeichnung durch G2 ist für uns von besonderer Bedeutung, da sie direkt von unseren Kunden stammt", sagte Trevor Burnett, Vice President of Marketing bei Impartner. "Ihr Feedback trägt maßgeblich zur Gestaltung unserer Produkte und Lösungen bei, und unser Team ist bestrebt, die Innovationen und die Unterstützung bereitzustellen, die Unternehmen benötigen, um erfolgreiche Partnerprogramme aufzubauen."

G2 ist der weltweit größte Software-Marktplatz, auf dem Geschäftsleute sich auf Bewertungen von Fachkollegen stützen, um Technologielösungen zu bewerten und auszuwählen. Die Rankings werden anhand der firmeneigenen Methodik von G2 berechnet, die verifizierte Daten zur Nutzerzufriedenheit mit Indikatoren zur Marktpräsenz kombiniert. Um für die Kategorie "Enterprise Business Partner Ecosystem Platforms" in Frage zu kommen, müssen die Produkte die Anforderungen von G2 an Unternehmensbewertungen erfüllen.

Das vollständige G2 Summer 2026 Enterprise Grid-Profil sowie die Bewertungen zu Impartner finden Sie hier.

Über Impartner

Impartner ist die weltweit führende Plattform für die Steuerung von Partnerumsätzen. Auf der Grundlage des Partner Relationship Managements (PRM) unterstützt Impartner Unternehmen dabei, das partnerorientierte Wachstum als zentralen Bestandteil ihres Geschäfts zu etablieren, indem es Partnermanagement, Partnermarketing, Geschäftsabwicklung, Markteinführung bei Hyperscalern, Automatisierung und Analytik auf einer einzigen Plattform vereint. Impartner wurde speziell für die heutigen Abläufe in Partnerprogrammen entwickelt und ermöglicht es Umsatz- und Partnerteams, die Markteinführung zu automatisieren, Marktplatzaktivitäten zu skalieren und genau zu erkennen, wie Partner zur Pipeline und zum Umsatz beitragen. Erfahren Sie mehr unter impartner.com.

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