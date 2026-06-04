Mit Megaport Storage können Unternehmen datenintensive Workloads auf einer dedizierten, softwaredefinierten Infrastruktur mit Cloud-ähnlicher Flexibilität und vorhersehbaren Kosten ausführen.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), eine weltweit führende Plattform für automatisierte Infrastruktur, gab heute die Einführung von Megaport Storage bekannt und erweitert damit seine Plattform um integrierte Rechen-, Netzwerk- und Speicherdienste.

Megaport Storage integriert leistungsstarken Cloud-Speicher für Unternehmen direkt in das Megaport-Netzwerk und die Rechenplattform Latitude.sh und bietet Unternehmen damit eine einheitliche Grundlage, die die drei Hauptsäulen der IT-Infrastruktur abdeckt: Rechenleistung, Netzwerk und Speicher. Die Einführung ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Megaport und bietet vorhersehbare Kosten, nahtlose Skalierbarkeit und direkten Datenzugriff, unabhängig davon, wo Kunden tätig sind.

"Mit der Einführung von Megaport Storage verbinden wir nicht mehr nur Ihre Cloud, sondern schaffen die Grundlage dafür", sagte Michael Reid, CEO von Megaport. "Indem wir den Speicherbedarf direkt auf die Anforderungen der Workloads in unserem globalen Ökosystem abstimmen, verbinden wir die Leistung dedizierter Infrastruktur mit der Skalierbarkeit und Flexibilität, die Kunden von der Cloud erwarten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI, Edge-Computing und hochleistungsfähigen Workloads entwickelt sich Megaport zu einer einheitlichen Plattform, die Kunden sofortigen Zugriff auf skalierbare globale Infrastruktur bietet. Dies ermöglicht neue Anwendungsfälle, darunter Speicher- und Backup-Strategien, die die Cyber-Resilienz stärken und gleichzeitig einen neuen Standard für souveräne Infrastruktur setzen."

Entwickelt für vorhersehbare Leistung und Kosten

Eine zentrale Herausforderung für datenintensive Unternehmen sind die variablen und oft unerschwinglichen Gebühren für den Datenausgang, die für den Zugriff auf oder die Übertragung von Daten anfallen. Megaport Storage löst dieses Problem, indem es dasselbe dedizierte Backbone nutzt wie die Netzwerk- und Rechenleistungen von Megaport, wodurch Engpässe im öffentlichen Internet und unvorhersehbare Kosten vermieden werden. Dank On-Demand-Speicherebenen, die auf unterschiedliche Leistungs- und Preisvorstellungen zugeschnitten sind, sowie dank des Wegfalls von Gebühren für den Datenausgang haben Unternehmen eine bessere Kontrolle über ihre Datenbewegungen und Kosten.

Entwickelt für die Arbeitslasten moderner Unternehmen

Moderne Unternehmensanwendungen sind zunehmend datenintensiv und leistungsorientiert. Im Zuge der Ausweitung von KI-, Backup- und Wiederherstellungs- sowie Hochverfügbarkeitsumgebungen legen Unternehmen zunehmend Wert auf Speicherleistung, Zuverlässigkeit und die effiziente Übertragung großer Datenmengen. Diese Workloads erfordern Speichersysteme, die Daten schnell und zuverlässig über verteilte Infrastrukturumgebungen hinweg übertragen können.

Megaport Storage startet mit Block-, Datei- und Objektspeicher, die auf Anwendungsfälle mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen ausgerichtet sind:

Schnelle Datensicherung und -wiederherstellung: Sie erhalten eine 100-Gbit-Verbindung im Lieferumfang, wodurch Sie große Datensätze wesentlich schneller wiederherstellen können als mit herkömmlichen öffentlichen Verbindungen.

Sie erhalten eine 100-Gbit-Verbindung im Lieferumfang, wodurch Sie große Datensätze wesentlich schneller wiederherstellen können als mit herkömmlichen öffentlichen Verbindungen. Direkter Zugriff: Sorgt für Cyber-Resilienz, indem kritische Datenpfade geschützt und Ausfallzeiten minimiert werden.

Sorgt für Cyber-Resilienz, indem kritische Datenpfade geschützt und Ausfallzeiten minimiert werden. KI-fähiger Speicher: Speisen Sie große Trainingsdatensätze direkt mit Netzwerkgeschwindigkeit in die Rechenumgebung von Latitude.sh ein und beschleunigen Sie so das Modelltraining und die Iteration.

Speisen Sie große Trainingsdatensätze direkt mit Netzwerkgeschwindigkeit in die Rechenumgebung von Latitude.sh ein und beschleunigen Sie so das Modelltraining und die Iteration. Ausfallsicherer Rechen- und Speicherspeicher: Ein gemeinsamer Speicher, der Bare-Metal-Umgebungen eine Cloud-ähnliche Ausfallsicherheit verleiht und ein schnelles Failover sowie eine höhere Verfügbarkeit ermöglicht.

Ein gemeinsamer Speicher, der Bare-Metal-Umgebungen eine Cloud-ähnliche Ausfallsicherheit verleiht und ein schnelles Failover sowie eine höhere Verfügbarkeit ermöglicht. Vorhersehbare Kosten: Monatliche TB-Preise ohne Gebühren für den Datenausgang, ohne API-Gebühren und ohne Abrufgebühren.

Kunden können Speicher, Rechenleistung und Konnektivität über ein einheitliches Ökosystem koordinieren, das die weltweite Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur optimiert. Die Plattform wurde speziell für KI-, Edge- und verteilte Anwendungen entwickelt und verbindet Workloads über das umfangreiche globale Netzwerk von Megaport hinweg.

Erfahren Sie mehr über die Zukunft der automatisierten Infrastruktur in großem Maßstab unter megaport.com/storage.

Über Megaport

Die Bereitstellung von Infrastruktur sollte schnell und einfach sein. Durch einen softwaredefinierten Ansatz stellt Megaport private Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen bereit weltweit, sicher und auf Abruf. Errichten und skalieren Sie Ihre Infrastruktur mit nur wenigen Klicks, erstellen Sie private Pfade und greifen Sie innerhalb weniger Minuten auf globale Endpunkte zu. Megaport genießt das Vertrauen weltweit führender Unternehmen und arbeitet mit Dienstleistern, Rechenzentren und Systemintegratoren an über 1.100 Standorten weltweit zusammen. Das Megaport-Netzwerk ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Beginnen Sie mit dem Bau unter megaport.com.

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