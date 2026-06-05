INRIX verfügt nun über den branchenweit größten Bestand an Parkdaten, der 22.000 Städte und 48 Millionen Parkplätze umfasst

INRIX, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Verkehrsdaten, gab heute eine deutlich erweiterte Einführung seiner Plattform für vorausschauende Park- und Parkplatzdaten bekannt und festigte damit seine Position als Anbieter der branchenweit umfassendsten und entscheidungsrelevanten Parkplatzdatenlösung für Automobilhersteller, Städte und Mobilitätsplattformen weltweit. INRIX bietet eine realitätsnahe Abdeckung, die auf den tatsächlichen Gegebenheiten des Parkens auf der Straße und in Parkhäusern, der dynamischen Verfügbarkeit sowie dem Fahrverhalten basiert. Andere zählen Standorte. INRIX versteht Parkplatz-Ökosysteme.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260604536160/de/

Parking Intelligence for a New Era of Mobility

Parklösungen für eine neue Ära der Mobilität

Bislang wurden Parkplatzdaten in der Regel anhand des Umfangs, der Anzahl der erfassten Standorte oder der Anzahl der erfassten Merkmale ausgewertet. Doch angesichts der sich wandelnden Mobilitätslandschaft reichen diese Kennzahlen nicht mehr aus. INRIX setzt neue Maßstäbe in dieser Kategorie, indem es folgenden Aspekten Priorität einräumt:

Verifizierter, in der Praxis nutzbarer Parkplatzbestand

Dynamische Parkplatzüberwachung und Regulierung

Voraussichtliche Verfügbarkeit zum voraussichtlichen Ankunftszeitpunkt (ETA)

Kontinuierliche Validierung auf Basis von Daten aus vernetzten Fahrzeugen

"Bei intelligenten Parklösungen geht es nicht mehr nur um statische Karten", sagte Ahmed Darrat, Chief Product Officer bei INRIX. "Es geht darum, Fahrern, Fahrzeugen und Städten dabei zu helfen, bereits vor der Ankunft fundierte Entscheidungen zu treffen, die auf den tatsächlichen Bedingungen, den geltenden Vorschriften und der voraussichtlichen Verfügbarkeit basieren."

Parkdaten im Überblick

INRIX bietet eine äußerst umfassende und datengestützte Plattform für Parkplatzinformationen, die Folgendes umfasst:

Über 50 Petabyte an Verkehrsdaten

Weltweit sind über 7 Millionen Parkplätze und 48 Millionen Parkstellplätze kartiert

Abdeckung in 22.000 Städten in 145 Ländern, mit Schwerpunkt auf den Stadtzentren

500.000 Straßenabschnitte digitalisiert

300 Millionen Fahrzeuge und Geräte, die Echtzeitdaten liefern und täglich 44 Milliarden Datenpunkte generieren

Vorhersagemodelle, die auf der Grundlage von Billionen von Ereignissen aus vernetzten Fahrzeugen trainiert wurden.

Echtzeit-Aktualisierungen im 15-Minuten-Takt, Prognose des Parkplatzbedarfs bis zu 7 Tage im Voraus

Millionen von Parkplatzbeobachtungen, einschließlich Tarifen, Einschränkungen und der Nutzung der Parkplätze

Genauigkeit und transparente Daten

INRIX bietet Parkplatzinformationen, die auf einem strengen, transparenten Rahmenwerk zur Datenqualität basieren, das darauf ausgelegt ist, Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mithilfe fortschrittlicher statistischer Modelle erreicht INRIX eine Abdeckungsgenauigkeit von =95 %, eine Zuordnungsgenauigkeit von =90 bei für Autofahrer entscheidenden Merkmalen wie Parkvorschriften, Preisgestaltung und Einschränkungen sowie eine Vorhersageleistung, die deutlich über dem Zufallsniveau liegt. Diese Leistungsfähigkeit wird kontinuierlich durch groß angelegte, statistisch fundierte Methoden validiert, darunter:

95 statistisches Konfidenzniveau

Fehlermarge von ±5 %

Große, randomisierte Stichproben aus ganzen Städten

INRIX führt monatliche Benchmark-Tests unter Verwendung von Satellitenbildern, kommunalen Daten und APIs durch und ergänzt diese durch vierteljährliche Validierungen vor Ort, um die Genauigkeit unter realen Bedingungen sicherzustellen. Von Januar bis April 2026 hat INRIX die Leistungsfähigkeit in 46 Städten in 12 Ländern überprüft und dabei bei Vergleichstests durchweg eine Abdeckung und Genauigkeit von ca. 99 sowie überzeugende Vorhersageergebnisse erzielt. Städte in ganz Nordamerika und Europa, darunter Berlin, London, San Diego, Los Angeles und Boston, belegen die Fähigkeit von INRIX, hochpräzise, umfassende und umsetzbare Erkenntnisse zum Parken in realen Umgebungen zu liefern.

Entwickelt für den praktischen Einsatz, nicht nur für große Datenmengen

Die Parkdaten von INRIX sind darauf ausgelegt, die tatsächlichen Parkverhältnisse in Städten widerzuspiegeln und nicht nur deren Darstellung in statischen Datensätzen.

Überprüft anhand von Messdaten aus der Praxis und validiert durch Signale vernetzter Fahrzeuge sowie durch Partnerschaften mit Städten, Fahrzeugherstellern und Parkplatzbetreibern

Schließt gesperrte oder unzugängliche Parkplätze aus dem Kernbestand aus, um sicherzustellen, dass Autofahrer nur zu nutzbaren Optionen geleitet werden

Wird kontinuierlich durch Live-Telemetrie, Parkplatzaktivitäten und Systemdaten in Echtzeit aktualisiert

Dieser Ansatz stellt sicher, dass Fahrzeugen und Anwendungen nicht einfach mehr Optionen angeboten werden, sondern die richtigen.

Vorausschauende Entscheidungsfindung im Vergleich zu statischen Auflistungen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Parklösungen, die sich auf den Standort und statische Merkmale konzentrieren, bietet INRIX KI-basierte Parkdaten, die speziell für automatisierte und vernetzte Mobilitätssysteme entwickelt wurden, indem folgende Elemente kombiniert werden:

Daten vernetzter Fahrzeuge

Aktuelle Parkplatzaktivitäten

Verkehrslage

Historische Nachfrageschwankungen

INRIX modelliert die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Ankunft ein Parkplatz verfügbar ist, und ermöglicht damit:

Autonome Planung von Ankunft und Abgabe

Parkplatzorientierte Routenführung in der Nähe des Zielortes

Weniger Staus durch unnötiges Herumfahren

Vorhersehbarere Parkplatzinteraktionen

Eine flexible Intelligenzebene für Mobilitätsökosysteme

INRIX ist nicht nur ein Datenanbieter, sondern eine Plattform, die das gesamte Mobilitätsökosystem miteinander verbindet und als Brücke fungiert zwischen:

Navigationssysteme

Kartenanbieter

OEM-Fahrzeugplattformen

Stadt- und Parkplatz-Managementsysteme

Durch die Zusammenführung von Daten zum Parken, Parkplätzen, Verkehr und Vorfällen ermöglicht INRIX eine durchgängige Mobilitätserfahrung vom Start bis zur Ankunft innerhalb einer einzigen Datenebene.

Die Zukunft des Parkens ist vorausschauend

Da Städte sich modernisieren und Fahrzeuge immer intelligenter werden, reichen statische Parkdaten nicht mehr aus. "Die Zukunft der Mobilität hängt davon ab, dass man weiß und nicht nur vermutet -, was bei der Ankunft zur Verfügung stehen wird", sagte Darrat. "INRIX setzt diesen Standard mit vorausschauenden, validierten und weltweit eingesetzten Parkplatzdaten."

Über INRIX

Das 2004 gegründete Unternehmen INRIX ist ein Vorreiter für intelligente Mobilitätslösungen, das Big Data von vernetzten Geräten und Fahrzeugen in Mobilitätsinformationen umwandelt. INRIX nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um präzise und aussagekräftige Mobilitätsdaten zu liefern. Dieser innovative Ansatz hat INRIX zu einem der führenden Anbieter von Daten und Analysen zur Mobilität von Menschen und Fahrzeugen gemacht. Mit Partnern und Lösungen, die das gesamte Mobilitäts-Ökosystem abdecken, ist INRIX einzigartig an der Schnittstelle von Technologie und Verkehr positioniert. Weitere Informationen finden Sie unter INRIX.com

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