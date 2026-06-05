Vom 4. Juni bis zum 31. August sind auf dem 86th Floor Observation Deck Gelato, Cannoli und Tiramisu erhältlich

Das Empire State Building (ESB), das "World's Most Famous Building", gab heute bekannt, dass es Eataly als Teil seines neuesten "Tastes of New York"-Erlebnisses präsentieren wird ein ganzjähriges Angebot an Pop-up-Veranstaltungen, bei denen einzigartige New Yorker Köstlichkeiten im Mittelpunkt stehen. Vom 4. Juni bis zum 31. August bringt Eataly seine New Yorker Interpretation von "la dolce vita" auf die legendäre Aussichtsplattform des Empire State Buildings mit einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl seiner beliebtesten Desserts und Getränke.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260604465156/de/

Gelato, cannoli, and tiramisu available on the 86th Floor Observation Deck from June 4 through Aug. 31

"Wir freuen uns sehr, unseren Besuchern im Rahmen unserer ganzjährigen Sonderreihe 'Tastes of New York' die echte 'Estate Italiana' von Eataly präsentieren zu können", sagte Dan Rogoski, Geschäftsführer des Observatoriums. "Das Empire State Building ist von überall in New York City aus zu sehen und zu fotografieren, doch nur ein Besuch auf unserer Aussichtsplattform bietet Ihnen das authentischste Erlebnis der Nummer 1 in den Vereinigten Staaten und die beste Aussicht in New York City."

Die saisonale Aktion findet täglich von 9 bis 22 Uhr auf dem 86th Floor Observation Deck statt und bringt zwei legendäre New Yorker Marken zusammen, um den Besuch im "World's Most Famous Building" um ein köstliches Erlebnis zu bereichern.

Die Gäste können sich an einer Vielzahl handgemachter Eissorten erfreuen, darunter Cioccolato (Schokolade), Pistacchio (Pistazie), Fior di Latte (Milch), Limone (Zitrone) und Fragola (Erdbeere). Der Wagen wird "Coppa Cremino" anbieten eine exklusive Eisschale, die es nur auf der Aussichtsplattform des Empire State Building gibt bestehend aus Haselnusseis mit Gianduja-Swirl, Schlagsahne und einer "Eataly"-Schokoladen-Cremini.

Auf der Speisekarte finden sich zudem die klassischen sowie die limitierten Tiramisu-Sorten von Eataly:

Classico Schichten aus mit Kaffee getränktem Reismehlbiskuit und Mascarponecreme, bestäubt mit Kakaopulver

Schichten aus mit Kaffee getränktem Reismehlbiskuit und Mascarponecreme, bestäubt mit Kakaopulver Pistacchio Schichten aus mit Kaffee getränktem Reismehl-Biskuit und Pistazien-Mascarpone-Creme, garniert mit gehackten Pistazien

Schichten aus mit Kaffee getränktem Reismehl-Biskuit und Pistazien-Mascarpone-Creme, garniert mit gehackten Pistazien Hazelnut Gianduja Schichten aus mit Kaffee getränktem Reismehl-Biskuit und Haselnuss-Gianduja-Mascarpone-Creme, garniert mit Haselnuss-Gianduja und gehackten Haselnüssen

Schichten aus mit Kaffee getränktem Reismehl-Biskuit und Haselnuss-Gianduja-Mascarpone-Creme, garniert mit Haselnuss-Gianduja und gehackten Haselnüssen Fragole Schichten aus mit Maraschino getränktem Reismehl-Biskuit und Mascarponecreme, garniert mit Erdbeergelee und frischen Erdbeeren

Schichten aus mit Maraschino getränktem Reismehl-Biskuit und Mascarponecreme, garniert mit Erdbeergelee und frischen Erdbeeren Peanut Butter and Jelly Schichten aus mit Kaffee getränktem Reismehl-Biskuit sowie Mascarpone- und Erdnusscreme, garniert mit Erdbeergelee, Erdnüssen und frischen Erdbeeren

Schichten aus mit Kaffee getränktem Reismehl-Biskuit sowie Mascarpone- und Erdnusscreme, garniert mit Erdbeergelee, Erdnüssen und frischen Erdbeeren Speculoos Schichten aus mit Kaffee getränktem Reismehl-Biskuit, Mascarpone und Speculoos-Creme, garniert mit Speculoos-Keksstreuseln

Darüber hinaus können sich die Gäste auf frisch gefüllte Cannoli freuen, die nach Belieben mit Pistazien, Schokoladenstückchen oder Mandelsplittern garniert werden. Das Pop-up-Café wird eine Auswahl an Getränken anbieten, darunter stilles und sprudelndes Wasser von San Benedetto, Eataly Cola, Eataly No Sugar Cola, Eataly Lemon Soda und Eataly Orange Soda.

"Eataly freut sich sehr darauf, Besuchern aus aller Welt diesen Sommer auf der Aussichtsplattform des Empire State Building die authentischste italienische Küche New Yorks zu präsentieren", sagte Enrico Prodi, Vice President of Operations bei Eataly North America. "Gemeinsam werden wir ein einzigartiges Erlebnis schaffen, das großartiges Essen, Kultur und einen der bekanntesten Orte New York Citys zelebriert."

Die weltberühmte Aussichtsplattform des Empire State Building wurde im Rahmen einer 165-Millionen-Dollar-Modernisierung neu gestaltet. Dabei entstanden ein neues interaktives Museum mit neun Ausstellungsräumen, maßgeschneiderte Uniformen für das Personal sowie ein modernisiertes 102nd Floor Observation Deck, das einen unvergleichlichen Ausblick auf das Herz von New York City bietet. Die ikonische Observatory Experience wurde bei den Tripadvisor 2026 Travellers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do, zur beliebtesten Sehenswürdigkeit in New York City gewählt.

Hochauflösende Bilder der Pop-up-Angebote sowie der Empire State Building Observation Deck Experience finden Sie hier.

Tickets für das Empire State Building Observation Deck sind online erhältlich.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "World's Most Famous Building", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), erhebt sich 1.454 Fuß über Midtown Manhattan vom Sockel bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observation Deck Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Besuchereingang, einem interaktiven Museum mit neun Ausstellungsräumen und dem neu gestalteten 102nd Floor Observation Deck mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86th Floor Observation Deck, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observation Deck Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde bei den 2026 Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do von Tripadvisor zur Nummer 1 der Top-Sehenswürdigkeiten in den Vereinigten Staaten gekürt; vom American Institute of Architects als "America's Favorite Building" ausgezeichnet; von Uber zum weltweit beliebtesten Reiseziel ernannt; und in der Ultimate Travel List von Lonely Planet zur Nummer 1 der Sehenswürdigkeiten in New York City gewählt. Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit Strom aus erneuerbarer Windenergie versorgt, und auf seinen zahlreichen Etagen sind vielfältige Büromieter wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli und Starbucks untergebracht. Für weitere Informationen und Tickets für die Empire State Building Observation Deck Experience besuchen Sie esbnyc.com oder folgen Sie den offiziellen Social-Media-Kanälen des Gebäudes auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Über Eataly

Eataly ist eine unverwechselbare Marke, die sich intensiv dafür einsetzt, die weltweite Präsenz italienischer Spitzenprodukte aus den Bereichen Essen und Wein zu stärken. Eataly widmet sich dem Vertrieb und der Vermarktung hochwertiger Produkte und verbindet in seinem Angebot nahtlos Produktion, Verkauf, Gastronomie und Bildungsangebote. Als einziges wirklich internationales italienisches Lebensmittelhandelsunternehmen gilt Eataly als Symbol für die italienische Kochkunst und, im weiteren Sinne, für die Essenz des "Made in Italy".

Seit 2023 hält Investindustrial, eine führende unabhängige Investmentgesellschaft in Europa, eine Mehrheitsbeteiligung von 52 an der Gruppe. Eataly beschäftigt derzeit über 5.000 Mitarbeiter und betreibt 69 Standorte in 16 Ländern weltweit. Dazu gehören Italien, die Vereinigten Staaten, Kanada, die Vereinigten Arabischen Emirate, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Schweden, die Türkei, Südkorea und Saudi-Arabien. Das Unternehmen setzt derzeit einen ehrgeizigen Expansionsplan aktiv um, wobei Neueröffnungen in einigen der größten Städte der Welt geplant sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eataly.com.

Quelle: Empire State Realty Trust, Inc.

Kategorie: Empire State Building

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