Durch die Übernahme kommen Vite, das weltweit führende JavaScript-Build-Tool, und sein Open-Source-Kernteam zu Cloudflare

Cloudflare stellt 1 Million US-Dollar für einen unabhängigen Fonds für das Vite-Ökosystem bereit, um Open-Source-Betreuer und Mitwirkende zu unterstützen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass es VoidZero übernommen hat, das auf Open Source ausgerichtete Unternehmen, das hinter dem JavaScript-Tooling-Ökosystem der nächsten Generation namens Vite steht. Durch die Übernahme werden die leistungsstarken Tools von VoidZero darunter das Build-Tool "Vite", der Test-Runner "Vitest", der auf Rust basierende Bundler "Rolldown" und die Toolchain "Oxc" nativ in das Cloudflare-Ökosystem integriert. Durch die Zusammenführung des globalen Edge-Netzwerks von Cloudflare und der Entwicklerplattform "Workers" mit der branchenüblichen Toolchain des modernen Webs schafft Cloudflare einen reibungslosen Ein-Klick-Bereitstellungsstack, der den Code direkt vom lokalen Rechner in das globale Netzwerk von Cloudflare überträgt.

Die Anwendungsentwicklung befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Der Aufstieg autonomer KI-Programmieragenten hat eine Ära der schnellen Anwendungsentwicklung eingeläutet, in der Geschwindigkeit und Vorhersagbarkeit vom Entwicklungsstadium bis zur Produktion von entscheidender Bedeutung sind. Die auf Vite basierende Toolchain von VoidZero hat sich als gemeinsame Grundlage für das Web-Ökosystem etabliert und verzeichnet wöchentlich über 130 Millionen Downloads. Das Cloudflare-Vite-Plugin verzeichnet mittlerweile 13,9 Millionen Downloads pro Woche das entspricht mehr als 10 des gesamten wöchentlichen Volumens von Vite und belegt damit, dass Entwickler bereits auf diesen kombinierten Stack für KI-gestützte Anwendungen setzen.

"Die besten Ingenieure, die ich kenne, bringen mehr Code als je zuvor auf den Markt und schreiben dabei weniger selbst. Die KI übernimmt einen größeren Teil der Schreibarbeit daher muss alles drumherum Schritt halten", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Evan und sein Team haben Vite von Grund auf neu entwickelt, und zwar nach derselben Philosophie, nach der wir auch Cloudflare aufgebaut haben: Überflüssiges weglassen und für Geschwindigkeit sorgen. Durch ihre Einbindung erhalten Millionen von Entwicklern und die KI-Agenten, die mit ihnen zusammenarbeiten, den schnellsten Weg vom lokalen Code zu unserem globalen Netzwerk."

Das Team von VoidZero, bestehend aus Open-Source-Entwicklern und Spezialisten für Rust-Optimierung unter der Leitung des weithin anerkannten Vue.js- und Vite-Entwicklers Evan You, wird in die Abteilung "Emerging Technology and Incubation" (ETI) von Cloudflare integriert. Das Team wird die Open-Source-Roadmap von VoidZero weiter vorantreiben und gleichzeitig die enge Integration mit der Entwicklerplattform Cloudflare Workers beschleunigen.

"Unsere Mission bei VoidZero war es schon immer, die Fragmentierung und die Leistungsengpässe des modernen Web-Stacks zu beseitigen", sagte Evan You, Gründer und CEO von VoidZero. "Cloudflare teilt unsere Leidenschaft für Geschwindigkeit und architektonische Klarheit. Durch diesen Zusammenschluss können wir das Vite-Ökosystem neutral, offen und herstellerunabhängig halten und verfügen gleichzeitig über die Ressourcen und die globale Infrastruktur, um das Entwicklererlebnis für Millionen von Ingenieuren weltweit deutlich zu verbessern."

Durch die direkte Integration der hochleistungsfähigen, auf Rust basierenden Tools von VoidZero in die Entwicklerplattform "Workers" von Cloudflare wird Cloudflare den gesamten Softwareentwicklungszyklus vereinheitlichen. Sowohl Entwickler als auch autonome KI-Agenten werden in der Lage sein, über ein natives, erweiterbares Vite-Deploy-Ökosystem sofort von der Idee zur weltweiten Produktion überzugehen. Mit dieser Übernahme beabsichtigt Cloudflare, ein projektorientiertes Entwicklungsparadigma voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf drei Kerninitiativen liegt:

Vereinheitlichung der Entwickler-Pipeline: Integrieren Sie die Cloudflare-CLI nahtlos in den bewährten Vite-Workflow, den Entwickler bereits schätzen, und bieten Sie damit jedem Kreativen ein reibungsloses End-to-End-Erlebnis.

Integrieren Sie die Cloudflare-CLI nahtlos in den bewährten Vite-Workflow, den Entwickler bereits schätzen, und bieten Sie damit jedem Kreativen ein reibungsloses End-to-End-Erlebnis. Intent-basierte Infrastruktur aktivieren: Entwickeln Sie einen Arbeitsablauf, bei dem ein einziger Vite-Deploy-Befehl alle Aufgaben übernimmt. Wenn die Anwendungslogik den Bedarf an einer Datenbank oder einem Objektspeicher signalisiert, erkennt eine Vite-Anwendung mit Cloudflare-Integration diese Absicht automatisch und stellt Cloudflare-Ressourcen wie D1 oder R2 nativ bereit ohne dass ein manueller Eingriff über das Dashboard erforderlich ist.

Entwickeln Sie einen Arbeitsablauf, bei dem ein einziger Vite-Deploy-Befehl alle Aufgaben übernimmt. Wenn die Anwendungslogik den Bedarf an einer Datenbank oder einem Objektspeicher signalisiert, erkennt eine Vite-Anwendung mit Cloudflare-Integration diese Absicht automatisch und stellt Cloudflare-Ressourcen wie D1 oder R2 nativ bereit ohne dass ein manueller Eingriff über das Dashboard erforderlich ist. Wahrung der Neutralität der Open-Source-Verwalter: Vite, Rolldown, Oxc und Vitest bleiben Open Source, herstellerunabhängig und von der Community getragen. Vite, Vitest, Rolldown, Oxc und Vite+ bleiben ausschließlich als Open-Source-Projekte unter MIT-Lizenzen verfügbar. Cloudflare stellt 1 Million US-Dollar für einen neuen unabhängigen Vite-Ökosystemfonds bereit, um Community-Betreuer und Mitwirkende zu unterstützen, die weder von VoidZero noch von Cloudflare abhängig sind.

"Bei Lovable ermöglichen wir Entwicklern, Full-Stack-Anwendungen in einem bisher unerreichten Umfang zu entwickeln und bereitzustellen. Eine offene und vorhersehbare Toolchain ist für diese Mission von entscheidender Bedeutung. Da Agenten immer komplexere Echtzeitaufgaben bewältigen müssen, benötigen sie eine zugrunde liegende Architektur, die leistungsfähig und modular aufgebaut ist", so Fabian Hedin, CTO und Mitbegründer von Lovable. "Durch den Aufbau unserer automatisierten Pipeline auf Vite und die Nutzung seines offenen Ökosystems konnten wir die Geschwindigkeit, mit der KI-Agenten Code generieren, kompilieren und bereitstellen, drastisch steigern. Wir haben eng mit den Teams von Cloudflare und VoidZero zusammengearbeitet und freuen uns darauf, das von ihnen mitgeschaffene Ökosystem weiterhin zu unterstützen und davon zu profitieren. Open-Source-Infrastrukturen wie Vite spielen eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Softwareentwicklung, und es bestärkt uns, dass ihre Entwicklung unabhängig und transparent bleibt."

Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen die folgenden Ressourcen:

Cloudflare Blog: VoidZero wird Teil von Cloudflare

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu den Funktionen und der Wirksamkeit der "Workers"-Entwicklerplattform und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare sowie der Produkte und Technologien von VoidZero, zu den Vorteilen für die Kunden von Cloudflare durch die Nutzung der "Workers"-Entwicklerplattform und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare sowie der Produkte und Technologien von VoidZero, den Zeitpunkt, zu dem die "Workers"-Entwicklerplattform von Cloudflare sowie die Produkte und Technologien von VoidZero und/oder damit verbundene Funktionen vollständig integriert und für alle bestehenden und potenziellen Kunden von Cloudflare allgemein verfügbar sein werden, den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Übernahme von VoidZero durch Cloudflare, die Pläne und Ziele von Cloudflare hinsichtlich der Integration der Produkte und Technologien von VoidZero in die "Workers"-Entwicklerplattform von Cloudflare sowie den Zeitplan hierfür, die technologische Entwicklung, den künftigen Geschäftsbetrieb, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 8. Mai 2026 eingereicht wurde, sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

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