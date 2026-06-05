Die KSGC 2026 bietet End-to-End-Support vom Markteintritt bis zum nachhaltigen Wachstum und positioniert Korea als Tor zur Expansion in Asien

Südkoreas Ministry of SMEs and Startups (MSS) nimmt ab sofort Bewerbungen für die K-Startup Grand Challenge (KSGC) entgegen, dem führenden, staatlich geförderten Accelerator-Programm des Landes für internationale Start-ups, die Korea und Asien anvisieren. Seit 2016 hat die KSGC 21.537 Bewerber aus mehr als 100 Ländern angezogen und zählt damit zu den weltweit renommiertesten Inbound-Programmen.

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Südkoreas Ministry of SMEs and Startups (MSS) nimmt ab sofort Bewerbungen für die K-Startup Grand Challenge 2026 entgegen, ein staatlich gefördertes globales Start-up-Beschleunigungsprogramm, das umfassende Unterstützung für internationale Start-ups bietet (Bild: KSGC)

Ein komplettes Beschleunigungsprogramm

Im Gegensatz zu herkömmlichen Programmen, die auf den Moment des Markteintritts ausgerichtet sind, werden Start-ups im Rahmen der KSGC 2026 vom Markteintritt bis zur Skalierung in Korea begleitet. Das Angebot erfolgt über ein hybrides Format online oder vor Ort und beinhaltet einen Demo Day in Korea. Das Programm läuft von Juli 2026 bis April 2027 und gliedert sich in drei Phasen:

Phase 1 Marktanalyse und Vorbereitung (Juli bis August, Top 80 Teams): Das Online-Programm deckt die Themen koreanische Marktdynamik, Lokalisierungsstrategie und Mentoring ab.

Das Online-Programm deckt die Themen koreanische Marktdynamik, Lokalisierungsstrategie und Mentoring ab. Phase 2 Markteintritt und Niederlassung (September bis Dezember, Top 40 Teams): Hybrid-Teilnahme einschließlich Business-Beschleunigung, Mentoring durch Experten, Unterstützung bei Visumsangelegenheiten und Preisgeld (Insgesamt 380 Mio. KRW) für die 20 besten Teams.

Hybrid-Teilnahme einschließlich Business-Beschleunigung, Mentoring durch Experten, Unterstützung bei Visumsangelegenheiten und Preisgeld (Insgesamt 380 Mio. KRW) für die 20 besten Teams. Phase 3 Geschäftswachstum und Skalierung (Januar bis April 2027, Top 20 Teams): Intensive Betreuung und Fördermittel für die Skalierung (insgesamt 250 Mio. KRW) für die acht besten Teams.

Korea: Ihr Tor nach Asien

Die KSGC vernetzt Start-ups mit Proof-of-Concept-(PoC)-Projekten und Partnerschaftsmöglichkeiten bei mehr als 20 führenden koreanischen Großunternehmen. Die Teilnehmenden erhalten zudem Zugang zu Investoren und Finanzierungsmöglichkeiten sowie eine Bühne beim Demo Day der COMEUP 2026, Koreas führendem Start-up-Festival.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Start-ups, die nicht von Koreanern gegründet wurden und seit weniger als sieben Jahren bestehen (zehn Jahre bei Deep-Tech-Unternehmen), in Bereichen wie KI, Biotechnologie, Fintech, intelligente Fertigung, Mobilität und Energie.

Leistungsumfang des Programms:

Unterstützung bei der Unternehmensgründung und bei Visumsangelegenheiten, kostenfreier Arbeitsplatz in Korea

PoC-Möglichkeiten bei koreanischen Großunternehmen

Pitching-Gelegenheit auf der COMEUP 2026

Zugang zu Investoren und Finanzierungsmitteln sowie Möglichkeiten im Bereich Investor Relations

Bis zu 950 Millionen KRW an eigenkapitalfreier finanzieller Unterstützung, einschließlich Preisgeldern und Fördermitteln für die Markteinführung.

Bewerbung

Bewerbungsschluss ist der 17. Juni 2026, 15:00 Uhr KST

Bewerben Sie sich unter https://ksgc.global oder kontaktieren Sie apply@ksgc.global

Über KSGC

Die K-Startup Grand Challenge wird vom koreanischen Ministerium für KMU und Start-ups (Ministry of SMEs and Startups, MSS) finanziert, vom Korea Institute of Startup and Entrepreneurship Development (KISED) verwaltet und vom Gyeonggi Center for Creative Economy Innovation (GCCEI) durchgeführt. Seit 2016 unterstützt das Programm internationale Start-ups dabei, in den koreanischen Markt einzutreten und ihre Geschäftstätigkeit in Korea und ganz Asien auszubauen.

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