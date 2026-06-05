Das Empire State Building Observation Deck (ESB) die beliebteste Sehenswürdigkeit der Vereinigten Staaten hat heute weitere Programmpunkte für 2026 für Fußballfans in New York City angekündigt, darunter die weltweit bekannteste Trikotkollektion aus dem Classic Football Shirts (CFS)-Archiv, einem limitierten ESB x CFS-Trikot, offiziellen Werbegeschenken und einer besonderen Beleuchtung.

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Empire State Building Observation Deck Celebrates Soccer with World's Most Iconic Soccer Jersey Exhibit, Custom ESB Jerseys, Player Visits, Lightings, and More

"Während die Welt zu diesem mit Spannung erwarteten globalen Fußballereignis nach New York City strömt, können Fans das Empire State Building Observation Deck besuchen, um den besten Blick auf die Skyline von Manhattan und eine einzigartige Fußballausstellung zu genießen", sagte Dan Rogoski, General Manager der Aussichtsplattform. "Internationale und amerikanische Fußballfans können die Feierlichkeiten abseits des Spielfelds in der beliebtesten Attraktion der Vereinigten Staaten fortsetzen."

Ausstellung legendärer Trikots: Mehr als 100 seltene Trikots, die von Messi, Ronaldo, Beckham und anderen legendären Spielern im Spiel getragen wurden, werden Teil einer Ausstellung auf vier Etagen aus der CFS-Sammlung sein. Die Ausstellung ist vom 9. Juni bis zum 19. Juli zu sehen. Gäste können Tickets hier erwerben.

Mehr als 100 seltene Trikots, die von Messi, Ronaldo, Beckham und anderen legendären Spielern im Spiel getragen wurden, werden Teil einer Ausstellung auf vier Etagen aus der CFS-Sammlung sein. Die Ausstellung ist vom 9. Juni bis zum 19. Juli zu sehen. Gäste können Tickets hier erwerben. New Yorks "New Jerseys": New Yorks "New Jerseys": In Zusammenarbeit haben ESB und CFS ein maßgeschneidertes ESB-Fußballtrikot entworfen inspiriert von den berühmten Host-Uniformen des Observation Decks -, das vom 9. bis 23. Juni exklusiv im 86 th Floor Observation Deck verkauft wird.

New Yorks "New Jerseys": In Zusammenarbeit haben ESB und CFS ein maßgeschneidertes ESB-Fußballtrikot entworfen inspiriert von den berühmten Host-Uniformen des Observation Decks -, das vom 9. bis 23. Juni exklusiv im 86 Floor Observation Deck verkauft wird. Golden Globe: Vom 9. Juni bis zum 19. Juli können Gäste auf dem 86 th Floor Observation Deck die Siege ihrer Lieblingsmannschaften vor der Kulisse einer überdimensionalen goldenen Fußballtrophäe und mit dem besten Ausblick auf New York City feiern.

Vom 9. Juni bis zum 19. Juli können Gäste auf dem 86 Floor Observation Deck die Siege ihrer Lieblingsmannschaften vor der Kulisse einer überdimensionalen goldenen Fußballtrophäe und mit dem besten Ausblick auf New York City feiern. Offizielle Becher: Vom 11. Juni bis zum 19. Juli erhalten die letzten 50 Besucher, die eine Reservierung für das ESB Observation Deck vornehmen, einen limitierten Erinnerungsbecher das perfekte Turnier-Andenken für Einheimische und Besucher.

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli erhalten die letzten 50 Besucher, die eine Reservierung für das ESB Observation Deck vornehmen, einen limitierten Erinnerungsbecher das perfekte Turnier-Andenken für Einheimische und Besucher. Match Lights: Das Empire State Building wird seine weltberühmten Turmbeleuchtungen für den Sieger jedes Fußballspiels im MetLife Stadium sowie zu besonderen Anlässen zur Unterstützung des US-Fußballs erstrahlen lassen. Senden Sie eine SMS mit dem Wort CONNECT an die Nummer 274-16, um Echtzeit-Updates zu den legendären Turmlichtern des ESB zu erhalten.

Die weltberühmte Observation Deck Experience des Empire State Building wurde bei den Travelers' Choice Awards 2026: Best of the Best Things to Do von Tripadvisor zur Nummer 1 unter den Attraktionen in den USA gewählt und durchlief eine 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung, bei der ein neues interaktives Museum mit neun Ausstellungsräumen, maßgeschneiderte Uniformen für das Personal sowie ein modernisiertes 102nd Floor Observation Deck mit unvergleichlichem Ausblick aus dem Herzen von New York City hinzukamen.

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Weitere Informationen zum Empire State Building finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "World's Most Famous Building", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), erhebt sich 1.454 Fuß über Midtown Manhattan vom Sockel bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observation Deck Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Besuchereingang, einem interaktiven Museum mit neun Ausstellungsräumen und dem neu gestalteten 102nd Floor Observation Deck mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86th Floor Observation Deck, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observation Deck Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde bei den 2026 Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do von Tripadvisor zur Nummer 1 der Top-Sehenswürdigkeiten in den Vereinigten Staaten gekürt; vom American Institute of Architects als "America's Favorite Building" ausgezeichnet; von Uber zum weltweit beliebtesten Reiseziel ernannt; und in der Ultimate Travel List von Lonely Planet zur Nummer 1 der Sehenswürdigkeiten in New York City gewählt. Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit Strom aus erneuerbarer Windenergie versorgt, und auf seinen zahlreichen Etagen sind vielfältige Büromieter wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli und Starbucks untergebracht. Für weitere Informationen und Tickets für die Empire State Building Observation Deck Experience besuchen Sie esbnyc.com oder folgen Sie den offiziellen Social-Media-Kanälen des Gebäudes auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Über Classic Football Shirts

Classic Football Shirts ist die weltweit führende Adresse für Fußballtrikots und bietet die weltweit größte Auswahl an Originaltrikots. Das Unternehmen wurde 2006 in Manchester, Großbritannien, gegründet und hat sich zu einem globalen Unternehmen entwickelt, das Millionen von Artikeln an Kunden in mehr als 130 Ländern versendet.

Source: Empire State Realty Trust, Inc.

Category: Empire State Building

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