

EQS-Media / 05.06.2026 / 06:00 CET/CEST

Anthropic, OpenAI, Stripe und Lovable: LIQID Venture III investiert mit führenden VC-Managern in die nächste Generation globaler Technologieunternehmen Berlin, 05. Juni 2026 - LIQID, einer der führenden digitalen Vermögensverwalter, hat seinen dritten Venture-Capital-Fonds erfolgreich mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro geschlossen. LIQID Venture III eröffnet Anlegern Zugang zu den renommiertesten Venture-Capital-Managern und Beteiligungen an der nächsten Generation globaler Technologieunternehmen, darunter Anthropic, OpenAI, Stripe und Lovable. Der neue Fonds setzt damit die Strategie von LIQID Venture PRO fort, über die Anleger bereits an Unternehmen wie Databricks, Wiz, Anduril, Mistral, SpaceX, Harvey und Cursor beteiligt sind. LIQID Venture III soll in rund 30 Zielfonds und über 1.000 private Technologieunternehmen investieren. Der Fonds fokussiert sich dabei auf ausgewählte Manager, die über viele Jahre bewiesen haben, dass sie erfolgreiche Technologieunternehmen früh identifizieren und über entscheidende Wachstumsphasen begleiten können. Die historischen Renditen der LIQID Venture Manager lagen in 80 Prozent der Fälle im besten Viertel ihres jeweiligen Fondsjahrgangs. Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID, sagt: "Analysiert man die Renditen in Venture Capital der vergangenen 30 Jahre, zeigt sich ein klares Bild: Der Großteil der Wertschöpfung in Venture entsteht bei einer sehr kleinen Gruppe außergewöhnlicher Manager. Für deutsche Privatanleger waren diese Fonds bislang praktisch unzugänglich. Mit LIQID Venture schließen wir diese Lücke und ermöglichen es, anspruchsvollen Privatanlegern gemeinsam mit den weltweit führenden Managern in das Wachstum jener Unternehmen zu investieren, die unsere Zukunft technologisch prägen werden." Dr. Martin Meuter, Head of Portfolio Management bei LIQID, ergänzt: "Wir verstehen Venture Capital nicht als Wette auf einzelne Namen. Unsere Strategie kombiniert Zugang, Managerauswahl und Diversifikation. Gerade in einem Markt, in dem sich Kapital zunehmend stark auf wenige führende Unternehmen konzentriert, sind Disziplin und Selektion entscheidend."



LIQID Venture III investiert entlang zentraler Wachstumsfelder der Technologieökonomie: von KI-Grundlagenmodellen und Dateninfrastruktur über KI-native Software bis hin zu Anwendungen in Gesundheit, Energie und Verteidigung. Der geografische Schwerpunkt liegt auf den USA, ergänzt durch Europa, Indien und China. LIQID arbeitet für Venture III erneut mit VenCap zusammen. Der britische Venture-Spezialist investiert seit 1987 in führende Venture-Capital-Fonds und war seit 2018 an 85 Prozent der größten VC-Exits beteiligt. Zum erweiterten Portfolio zählen historische Beteiligungen an Unternehmen wie Alphabet, Meta, CrowdStrike und Wiz; das aktuelle Portfolio umfasst 47 Unicorns, darunter Stripe, SpaceX, Anthropic und OpenAI. Seit 2017 haben Anleger gemeinsam mit LIQID über eine Milliarde Euro in die Private Markets investiert. Damit öffnet der digitale Vermögensverwalter Anlageklassen, die lange institutionellen Investoren, Stiftungen und Family Offices vorbehalten waren. LIQID Venture III richtet sich an erfahrene private Anlegerinnen und Anleger, die als semi-professionelle oder professionelle Anleger investieren können. Das Mindestinvestment beträgt 200.000 Euro. Über LIQID: LIQID ist ein bankenunabhängiges Wealth-Tech-Unternehmen mit Standorten in Berlin und München. Das Unternehmen eröffnet anspruchsvollen Privatanlegern Zugang zu professionellen Investmentstrategien in öffentlichen und privaten Märkten. Insgesamt betreut LIQID ein Vermögen von mehr als 4 Milliarden Euro. Zum Angebot zählen maßgeschneiderte Kapitalmarktportfolios ab 100.000 Euro sowie ausgewählte Private-Market-Lösungen. Investiert wird dabei Seite an Seite mit führenden institutionellen Anlegern. Zu den Partnern zählen die LGT, eine internationale Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein, sowie HQ Trust, das Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt. Die Financial Times zählte LIQID 2024 und 2025 zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Seit 2017 wird die Vermögensverwaltung von LIQID jährlich vom Wirtschaftsmagazin Capital und dem Ranking-Institut firstfive AG ausgezeichnet. Die europäische Ratingagentur Scope zeichnete LIQID als "Besten Asset Manager 2026" in der Kategorie ELTIF aus. Mehr dazu unter www.liqid.de/awards .

Emittent/Herausgeber: LIQID Investments GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News