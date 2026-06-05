MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat zu Beginn seines Besuches in Mexiko die Basilika Unserer Lieben Frau von Guadalupe besucht. Nachdem der CDU-Politiker das Gotteshaus besichtigt hatte, ließ er sich auf dem riesigen Vorplatz vom Priester Víctor Torres, dem geistlichen Leiter der Erzbruderschaft von Guadalupe, den Segen spenden. Der Geistliche hatte den Segen für den Minister und dessen Delegation angeboten und dann erteilt.

Die katholische Basilika im Norden von Mexiko-Stadt gilt als eine der größten Pilgerstätten weltweit. Die Legende um die Jungfrau geht auf das Jahr 1531 zurück. Maria soll einen indigenen Bauern nahe Mexiko-Stadt mit dem Bau einer Kapelle beauftragt haben. Heute gilt die Jungfrau von Guadalupe als Schutzpatronin Mexikos. Der indigene Bauer Juan Diego wurde 2002 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen.

Nach dem Besuch wollte Wadephul zusammen mit dem mexikanischen Außenminister Roberto Velasco eine Sitzung der deutsch-mexikanischen binationalen Kommission leiten. Mexiko ist für die Bundesregierung ein zentraler Partner in Lateinamerika, unter anderem beim Einsatz für die internationale Ordnung./aso/bk/DP/zb