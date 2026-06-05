DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Juni
=== 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März *** 08:45 FR/Industrieproduktion April 09:30 SE/Verve Group SE, HV *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj 2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +80.000 gg Vm zuvor: +115.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj 20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary of the Wealth of Nations" - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen ===
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June 05, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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