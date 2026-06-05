ZenaTech rückt US-Verteidigungsmarkt stärker in den Fokus

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ZenaTech rückt den US-Verteidigungsmarkt stärker in den Fokus. Das Technologieunternehmen aus Vancouver, gelistet an der Nasdaq, der Frankfurter Börse und der BMV, plant die Sondierung neuer Geschäftschancen beim US-Kriegsministerium. Hintergrund ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die Regierung Trump Gespräche mit US-Drohnenherstellern führt und neue Investitionen in Drohnenhersteller mit Sitz in den Vereinigten Staaten erwägt.

Für ZenaTech kommt diese Entwicklung zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine Position als aufstrebender inländischer Drohnenhersteller ausbauen will. Die Tochtergesellschaft ZenaDrone soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Das Unternehmen verweist auf seine Verpflichtung zu einer Lieferkette nach den Anforderungen des National Defense Authorization Act. Damit sieht sich ZenaTech gut aufgestellt, um das Verteidigungsministerium zu unterstützen.

Strategische Tür zum US-Verteidigungsmarkt

ZenaTech will Möglichkeiten prüfen, die zu den Zielen der US-Regierung passen. Dazu zählen der Ausbau der inländischen Produktion, die schnellere Einführung erschwinglicher und skalierbarer autonomer Systeme sowie die Stärkung der nationalen Sicherheit. Auch Initiativen des Office of Strategic Capital stehen im Blickpunkt.

CEO Shaun Passley verweist in diesem Zusammenhang auf die steigende Nachfrage nach modernen Technologien und sieht darin wichtige Geschäftsmöglichkeiten. Nach Einschätzung des Unternehmens bringt die Verteidigungsplattform durch eine integrierte Produktpalette aus Flexibilität und Kostenbewusstsein neue Impulse in den Markt. Dadurch soll eine schlankere, stärker auf Präzision ausgerichtete Produktlinie entstehen. ZenaTech sieht zudem die Chance, gemeinsam mit dem US-Verteidigungsministerium und dem Office of Strategic Capital an einer strategischen Investition zu arbeiten, um die Technologie weiterzuentwickeln. Über neue Entwicklungen im Zuge weiterer Gespräche will das Unternehmen berichten.

Produktpalette für autonome Einsätze

Im Verteidigungsportfolio von ZenaDrone steht unter anderem die ZenaDrone 1000. Dabei handelt es sich um eine mittelgroße VTOL-Drohne für Senkrechtstart und -landung. Sie verfügt über eine Tragkraft von rund 40 Kilogramm, arbeitet mit KI-gestützter Autonomie und nutzt ein eigenes Drone-Net-System für sichere Kommunikation.

Die Plattform ist für Inspektions- und Überwachungsdienste, kritische Frachttransporte und Grenzschutzanwendungen vorgesehen. Zugleich entwickelt ZenaDrone eine kraftstoffbetriebene Version, die längere Flugzeiten ermöglichen soll. Erste praktische Schritte im Verteidigungsumfeld sind bereits erfolgt: Die ZenaDrone 1000 hat bezahlte Testflüge für die US-Luftwaffe und die Navy Reserve absolviert.

Ergänzt wird das Portfolio durch IQ Nano. Diese kompakte Indoor-Drohne ist für Umgebungen ohne GPS-Empfang ausgelegt, etwa Lagerhäuser und militärische Einrichtungen. Sie soll Bestandsverwaltung durch Barcode-Scanning, Sicherheitsmaßnahmen, Hindernisvermeidung und KI-gesteuerte Drohnenschwärme unterstützen.

Mehrschichtiger Ansatz für Sicherheit und Abwehr

Weitere Plattformen runden das Bild ab. Dazu gehört IQ Square, eine VTOL-Drohne für Line-of-Sight-Vermessungen, Infrastrukturinspektionen, Straßen- und Brückeninspektionen sowie Aufklärungsmissionen im Verteidigungsbereich.

Parallel arbeitet ZenaDrone an Drohnenabwehrtechnologien im Prototypenstadium. Der Fokus liegt auf Luftsicherheit und der Abwehr von Drohnenbedrohungen in den Bereichen Verteidigung, Regierung und kritische Infrastruktur. Zum Portfolio zählen der IQ Glider, die Einweg-Abfangdrohne Interceptor P-1 und die ZenaDrone-2000-Plattformen. Sie werden für Erkennungs-, Abfang-, Überwachungs- und Reaktionsfunktionen innerhalb einer mehrschichtigen Verteidigungsarchitektur entwickelt.

ZenaTech bemüht sich zudem konsequent darum, die Blue-UAS-Konformität zu erreichen und weitere Zulassungsvoraussetzungen im Rahmen der US-amerikanischen Beschaffungsvorschriften für die Verteidigung zu erfüllen. Damit adressiert das Unternehmen einen Bereich, in dem Technologie, Sicherheit und heimische Lieferketten zunehmend enger zusammenrücken.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-sondiert-neue-investmentchancen-im-zusammenhang-mit-dem-kriegsministerium-und-office-of-strategic-capital-nach-berichten-ueber-gespraeche-mit-us-drohnenherstellern/5160013/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083