© Foto: Sivaram Venkitasubramanian - picture alliance / NurPhotoJPMorgan sieht bei Venture Global deutliches Aufwärtspotenzial. Entscheidend könnten Folgen des Iran-Kriegs sein, die der Markt bislang unterschätzt.Die Investmentbank JPMorgan traut der Aktie des Flüssigerdgas-Anbieters Venture Global eine weitere Aufwärtsbewegung zu, wie CNBC berichtet. Die Analysten stuften den Titel von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhten ihr Kursziel von 16 auf 17 US-Dollar, was über dem durchschnittlichen Kursziel von 15,68 US-Dollar der Wall Street Analysten liegt, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Geopolitische Folgen könnten länger wirken Analyst Jeremy Tonet begründet den optimistischeren Ausblick mit mehreren Faktoren. Venture Global verfüge über gute …
Enthaltene Werte: US92333F1012Den vollständigen Artikel lesen
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