Die Ölpreise haben sich zum Wochenschluss stabilisiert. Marktteilnehmer blicken weiterhin auf die angespannte Lage im Nahen Osten. Eine schnelle diplomatische Lösung zeichnet sich derzeit nicht ab, nachdem die libanesische Hisbollah einen von den USA vermittelten Vorschlag zur Beendigung der Kämpfe abgelehnt hat.Die Nordseesorte Brent notierte zuletzt bei gut 95 Dollar je Barrel, während die US-Sorte WTI knapp bei 93 Dollar gehandelt wurde. Beide Referenzsorten hatten am Donnerstag nachgegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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