Eine Karte in einen QR-Code umwandeln! Wir stellen GOPin vor die App, die anreisende Touristen mit Taxis verbindet! So praktisch, dass Sie sich fragen werden, warum es das nicht schon früher gab!

JCÖNTENTS veröffentlicht am 1. Juni die kostenlose Smartphone-App "GOPin"!

JCÖNTENTS Co., Ltd. (Präfektur Kyoto; Vertreter: Takamasa Yoshimitsu) hat am 1. Juni die kostenlose GOPin-App für Smartphones veröffentlicht!

GOPin ist eine völlig neue, mehrsprachige Navigations-App, die Touristen in Japan über QR-Codes mit lokalen Taxifahrern verbindet. Die Nutzer müssen lediglich auf der Karte den gewünschten Ort auswählen und den QR-Code vorzeigen. Der Taxifahrer scannt den Code, woraufhin in Google Maps sofort eine genaue Route angezeigt wird.

Keine Sorgen mehr wegen der Eingabe von Adressen oder Ausspracheproblemen.

Für GOPin ist keine Benutzerregistrierung erforderlich, und die Nutzung ist kostenlos.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260601506687/de/

GOPin!

Für Besucher Japans

Verabschieden Sie sich von der Sprachbarriere zeigen Sie dem Taxifahrer einfach Ihr Smartphone!

Mehrsprachige Kartenfunktion: *Verfügbar in Englisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell, vereinfacht) und Koreanisch.

Finden Sie Ihr Ziel ganz einfach in der Sprache, die Sie am besten beherrschen.

Mit einem Fingertipp in einen QR-Code umwandeln: Setzen Sie einfach eine Markierung an Ihrem Zielort, um sofort einen individuellen QR-Code zu generieren.

Bleiben Sie auch offline ganz entspannt: Zeigen Sie einfach den generierten QR-Code auf dem Bildschirm an, sodass kein Gespräch erforderlich ist.

Offizielle Website von GOPin: https://www.gopin.jp/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260601506687/de/

Contacts:

JContents Co., Ltd.

TAKAMASA YOSHIMITSU

TEL: 81-075-708-7414

FAX: 81-075-953-5721

E-Mail: support@gopin.jp