Die BYD-Marke Denza hat in Hamburg ihren ersten eigenen Store in Deutschland eröffnet. In den kommenden Tagen folgen auch Filialen in Köln und Frankfurt. Bis Ende des Jahres sollen dann schon rund 40 Denza-Vertriebs- und mindestens 80 Servicestandorte in der Bundesrepublik eröffnet sein. BYD gibt bekannt, dass der erste Denza-exklusive Store in Hamburg unter der Adresse Großer Burstah 1-3 zu finden ist - also in Innenstadtlage unweit des Hamburger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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