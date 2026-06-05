Österreich vertreibt die Ängste gegenüber Elektromobilität und startet dazu in dieser Woche eine großangelegte Werbekampagne. Der passende Titel: "Keine E-ngste mehr!" Mit Plakaten, Werbespots im Fernsehen und auf YouTube, Social Media und neuen Online-Infos soll die Kampagne letzte Vorbehalte zu den Themen Laden, Kosten und Reichweite mit Fakten ausräumen. Österreichs Mobilitätsministerium BMIMI startet im Juni eine landesweite Informationskampagne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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