Der Bitcoin ist mit deutlichen Verlusten in den Juni gestartet. In der laufenden Woche büßte die bekannteste Kryptowährung kräftig ein und steuert damit auf die schwächste Wochenbilanz seit Februar zu. Hintergrund ist vor allem der Verlust der aktuell tragenden Marktgeschichte: Während Anleger verstärkt auf andere Anlageklassen setzen, fehlt dem Kryptomarkt derzeit ein überzeugender neuer Impuls.Besonders belastend wirken die anhaltenden Mittelabflüsse aus Bitcoin-ETFs. Die Produkte verzeichneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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