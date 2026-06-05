© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireStarke Zahlen, trotzdem Kursdruck: Samsara erzielt einen höheren Gewinn und Umsatz als erwartet. Doch der Ausblick lässt die Anleger kalt - und genau darin liegt das Problem für die Aktie.Genau das, was Anleger hassen, ist bei Samsara passiert: Die Zahlen waren stark - und die Aktie fiel trotzdem. Nach Börsenschluss ging es für die Titel des Software-Spezialisten um weitere 3,3 Prozent abwärts, nachdem sie den regulären Handel bereits 3 Prozent tiefer bei 35,26 US-Dollar beendet hatten. Damit schloss die Aktie drei Handelstage in Folge im Minus. Seit Jahresbeginn steht nur noch ein Plus von weniger als einem Prozent. Dabei lieferte Samsara auf den ersten Blick kaum Angriffsfläche. Der …
Enthaltene Werte: US79589L1061Den vollständigen Artikel lesen
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