Die Broadcom-Zahlen wirken auch heute nach. Die Börsen gehen mit deutlich gedämpfter Stimmung in den Handel. Nach monatelanger Euphorie rund um das Thema KI setzen erstmals stärkere Gewinnmitnahmen im Technologiesektor ein.



Die Nasdaq-Futures verlieren vorbörslich rund 0,9 % und steuern damit auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Besonders unter Druck stehen Halbleiterwerte. Der Philadelphia Semiconductor Index gab bereits gestern 2,1 % nach. In Asien traf die Korrektur vor allem Südkorea. Schwergewicht SK Hynix brach um 8 % ein.



Es geht nicht um eine Trendwende, sondern um die überfällige Korrektur nach dem Hype der vergangenen Monate. Im Einzelfall sind Rücksetzer um 20 bis 30 % jedoch nicht auszuschließen. Wer das nicht aushalten kann halbiert Positionen die zuvor über 100 % oder mehr gestigen sind.



Im Mittelpunkt steht heute der US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Die Veröffentlichung erfolgt um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Der Bloomberg-Konsens erwartet 85.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft nebst unveränderter Arbeitslosenquote von 4,3 %.



Ihr Volker Schulz



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