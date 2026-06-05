DJ Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im März
DOW JONES--Der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im März gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ergab sich ein realer Rückgang von 0,3 Prozent.
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June 05, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)
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