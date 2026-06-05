© Foto: Dall-EArthur Hayes wirft überraschend seine HYPE-Position auf den Markt und löst damit einen Kurssturz von 14 Prozent bei Hyperliquid aus.Arthur Hayes, Mitgründer der Kryptobörse BitMEX und Chief Investment Officer des Family Offices Maelstrom, hat seine gesamte Position in den Tokens HYPE und NEAR verkauft. Der Hyperliquid-Token fiel innerhalb von 24 Stunden um 14 Prozent von seinen Rekordständen nahe 75 US-Dollar auf 62 US-Dollar zurück. Trotzdem bleibt HYPE seit Mitte Mai weiterhin mehr als 70 Prozent im Plus und zählt damit zu den erfolgreichsten Krypto-Assets des Jahres. Die Verkaufsentscheidung von Hayes sorgte jedoch für erhebliche Irritationen unter Marktteilnehmern, da der prominente …Den vollständigen Artikel lesen
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