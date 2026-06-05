Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 05
[05.06.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.06.26
|IE000L1I4R94
|290,492.00
|USD
|0.00
|3,365,370.16
|11.5851
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.06.26
|IE000LJG9WK1
|48,302.00
|GBP
|0
|486,371.26
|10.0694
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