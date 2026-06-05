Wenn Künstliche Intelligenz sich selbst weiterentwickeln kann, steige das Risiko für die Menschheit, warnt die KI-Firma Anthropic. Sie regt eine Pause an, die jedoch kaum zu erreichen sein dürfte. Der OpenAI-Rivale Anthropic bringt eine Pause bei der Entwicklung leistungsstarker Künstlicher Intelligenz ins Gespräch. "Wir glauben, dass es gut für die Welt wäre, die Option zu haben, die Entwicklung besonders fortgeschrittener Modelle zu verlangsamen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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