Bei GitHub Copilot gilt seit geraumer Zeit eine neue Preispolitik. Die Umstellung hat dafür gesorgt, dass viele Entwickler:innen jetzt deutlich mehr als vorher zahlen müssen. Warum das so ist und warum auch andere KI-Tools dem Beispiel folgen könnten. Schon Ende April 2026 hatte GitHub eine große Neuerung angekündigt. Statt wie bisher einen normalen Abopreis für die Nutzung des KI-Tools Copilot zu verlangen, erfolgt der Wechsel auf ein Verbrauchssystem. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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