© Foto: Dall-EADA verliert fast 16 Prozent an einem Tag, nachdem Cardano-Gründer Hoskinson eine Welle weiterer Zusammenbrüche befürchtet.Die Kryptowährung Cardano notiert am Freitagmorgen 15,8 Prozent tiefer bei 0,165 US-Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren (Stand: 8:30 Uhr MESZ). Auf Wochensicht summiert sich das Minus inzwischen auf 29,2 Prozent. ADA notiert aktuell rund 70 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Seit dem Zwischenhoch Anfang 2026 bei knapp einem US-Dollar verlor der Token rund 77 Prozent an Wert. Vom Allzeithoch bei 3,09 US-Dollar aus dem Jahr 2021 ist Cardano inzwischen sogar mehr als 93 Prozent entfernt. Der Absturz geht dabei weit über die …
Enthaltene Werte: ADA~USD,ADA~EURDen vollständigen Artikel lesen
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