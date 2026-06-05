Im Börsenbrief vom Mittwoch haben wir die fundamentale Sektor-Rotation beleuchtet, die sich derzeit an den Märkten vollzieht: Weg von den reinen Hardware-Giganten, hin zu den oft noch unterbewerteten Software- und Infrastruktur-Titeln. Einige Leser haben daraufhin nach konkreten Empfehlungen und tiefgehenden Analysen für die drei im Text erwähnten Aktien gefragt. Diesem Wunsch kommen wir heute gerne nach und intensivieren das Thema. Während Branchenriesen wie SAP im DAX den operativen KI-Turnaround bereits eindrucksvoll untermauert haben, schwappt die Welle nun mit voller Kraft in den TecDAX. Denn der Markt realisiert, dass die gesamte KI-Infrastruktur ohne die entsprechende Implementierungs- und Steuerungssoftware wertlos ist. Nachfolgend analysieren wir für Sie die drei KI-relevanten Kernaktien auf Basis aktueller Bewertungskennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis. Die Analysen, mitsamt konkreten Empfehlungen finden Sie in der TB-Daily. Wenn Sie täglich neue Empfehlungen wollen, dann ist die TB-Daily genau das richtige für Sie, Sie können uns im Abo oder Einzelabruf nutzen (KLICK HIER).
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