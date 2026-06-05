München (ots) -84 Menschen, sechs Themen - und die Erkenntnis: Wer ins Gespräch kommt, kommt ins NachdenkenDialog, der bewegt. Gespräche, die nachhallen. Die ARD-Dialogaktion "Was Deutschland verbindet" wurde wissenschaftlich vom Leibniz-Institut für Medienforschung begleitet und ausgewertet. Die Gespräche zeigen eine klare Wirkung auf die Haltung der Teilnehmenden. Deutlich mehr Befragte waren im Nachgang bereit, die eigene Meinung bei überzeugenden Gegenargumenten zu hinterfragen: 19 Teilnehmende zeigten sich anschließend offener für einen Perspektivwechsel.Ein Ergebnis, das besonders auffällt - denn in der Vorbefragung zeigte sich: 83 Prozent der Befragten erleben öffentliche Debatten als zunehmend zugespitzt, 85 Prozent sagen, konstruktive Gespräche seien selten geworden. Die Dialoge selbst wurden durchweg positiv bewertet. Alle beschrieben die Dialogrunden als bereichernd - als Raum für echte Begegnungen und gegenseitiges Zuhören.Wie nachhaltig die Erfahrungen wirken, zeigen die Stimmen der Teilnehmenden. Jasmin, 26 Jahre, aus Schleswig-Holstein, sagte am Ende der Gesprächsrunden: "Heute wurde ich gesehen. Ich merke, dass ich eine Stimme habe - und die auch äußern möchte. Im Großen kann ich die Welt nicht verändern, aber vielleicht in meiner Nachbarschaft." Marco, 39 Jahre, aus Brandenburg bilanzierte: "Ich nehme mit, dass man aus seiner Bubble rauskommen sollte, da entstehen ganz tolle Sachen." Thorsten, 62 Jahre, aus Rheinland-Pfalz betont den Wert des Dialogs: "Man muss sich zuhören, um einander zu verstehen. Demokratie lebt vom Streitgespräch, das haben wir verlernt."Dr. Jan-Hinrik Schmidt, Leiter der Begleitstudie: "Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass der Wunsch nach Austausch und Begegnung häufig größer ist, als es die öffentliche Debatte vermuten lässt. Das unterstreicht das Potenzial solcher Dialogformate für den gesellschaftlichen Zusammenhalt."hr-Programmdirektorin Julia Krittian: "Wenn Menschen mit unterschiedlichen Ansichten in einem respektvollen Rahmen miteinander ins Gespräch kommen, entstehen Verständnis und Offenheit - auch dort, wo keine Einigkeit erzielt wird. Als ARD ist es unser Anspruch, genau solche Räume zu ermöglichen. Diese Erfahrung bestärkt uns, den gesellschaftlichen Dialog auch künftig aktiv zu fördern."Die Dialogaktion zeigt auch digital Wirkung: Seit dem Start von "Was Deutschland verbindet" wird die neu gestartete App "ARD Interaktiv" deutlich stärker genutzt. So stiegen die Downloads der App in den vergangenen vier Wochen um 28,5 Prozent. Zuschauer beteiligen sich dort an Diskussionen, teilen ihre Perspektiven und kommen zu den Themen der Aktion miteinander ins Gespräch.Die Dialogaktion wurde federführend vom hr, unter Mithilfe des SWR, MDR und NDR und mit Beihilfe vom WDR, realisiert und von der Produktionsfirma doity umgesetzt.Link zur Übersichtsseite in der ARD Mediathek: ardmediathek.de/was-deutschland-verbindetBildmaterial zu "Was Deutschland verbindet" erhalten akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter www.ard-foto.de.Das Pressedossier ist über diesen Link verfügbar: pressekits.ard.de/was-deutschland-verbindet. Im Pressedossier erhalten Sie auch weitere Informationen zum Programm zur Dialog-Aktion und zum Auswahlverfahren der 84 Diskussionsteilnehmenden.Pressekontakt:Fabienne SygullaARD-Programmdirektion / Presse & MultiplikatorenkommunikationTel.: 0173/4518078E-Mail: fabienne.sygulla@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6288447