Berlin (ots) -Diesen Samstag wird Leverkusen zur Box-Hauptstadt Europas! Am Samstag, den 6. Juni 2026, steigt in der Ostermann-Arena das bislang größte Event der Fame Fighting-Geschichte. Gemeinsam mit Misfits Boxing und dem britischen Medienpartner The Sun schickt Fame Fighting seine deutschen Stars vor über 3000 Zuschauern in der Halle in den Ring - gegen einige der bekanntesten Influencer, Reality-Stars und Social-Media-Persönlichkeiten der internationalen Kampfsport-Szene. In insgesamt neun Kämpfen entscheidet sich, welches Team am Ende die Fäuste oben hat: Deutschland oder UK.BILD zeigt das große Promi-Boxen live und exklusiv für Abonnenten von BILDplus mit zusätzlichem Fightpass (einmalig 5 Euro). Hier geht es zur Anmeldung.Die Fightcard Fame Fighting International am 6. Juni:ca. 18:15 Uhr - Halbschwergewicht: Filip Pavlovic (31) vs. Luis Pineda (27)Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic kehrt für Fame Fighting in den Ring zurück. Der Reality-Star will beweisen, dass er nicht nur vor Kameras, sondern auch zwischen den Seilen bestehen kann. Mit Luis Pineda wartet ein kampferfahrener Gegner aus der internationalen Influencer-Boxszene auf ihn.ca. 18:45 Uhr - Schwergewicht: Tobias Pietrek (35) vs. Josh Brueckner (31)Tobias Pietrek gehört zu den bekanntesten Gesichtern von Fame Fighting. Gegen den amerikanischen Fitness-Influencer und Boxer Josh Brueckner steht ihm eine echte Bewährungsprobe bevor. Brueckner bringt internationale Ring-Erfahrung und eine große Fanbase mit.ca. 19:15 Uhr - Supermittelgewicht: Ty Mitchell (35) vs. Aro Schwartz (32)Ty Mitchell zählt zu den erfahrensten Kämpfern auf der Misfits-Seite. Sein Gegner Aro Schwartz will die deutsche Mannschaft früh auf die Siegerstraße bringen und für eine Überraschung sorgen.ca. 20:05 Uhr - Halbschwergewicht: Oliver Ginkel (27) vs. Norbert RuzickaOliver Ginkel gilt als eines der aufstrebenden Talente im Fame-Fighting-Kosmos. Gegen den erfahrenen Profi Norbert Ruzicka bekommt der Deutsche die Chance, sich auf großer Bühne zu beweisen.ca. 20:45 Uhr - Cruisergewicht: Tommy Pedroni (31) vs. Fes Batista (36)Reality-TV-Star Tommy Pedroni will vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen setzen. Sein Gegner Fes Batista bringt internationale Erfahrung und körperliche Robustheit mit - ein Kampf, der Spannung verspricht.ca. 21:15 Uhr - Schwergewicht: MckyTV (33) vs. FaZe Temperrr (32)Einer der meist erwarteten Kämpfe des Abends: Streaming-Star MckyTV feiert sein großes Comeback. Auf der Gegenseite steht mit FaZe Temperrr einer der bekanntesten Gaming-Influencer der Welt und Mitbegründer des weltberühmten FaZe Clans. Ein Duell zweier Internet-Giganten.ca. 21:45 Uhr - Halbschwergewicht: Ediz Tasci (31) vs. Nathan "Dad" Barnatt (45)Twitch-Star Ediz Tasci trifft auf eine echte Internet-Legende. Nathan Barnatt, weltweit bekannt als "Dad", begeistert seit Jahren Millionen Fans mit seinen viralen Videos. Im Ring wollen beide beweisen, dass sie mehr als Entertainer sind.ca. 22:15 Uhr - Supermittelgewicht: Can Kaplan (28) vs. Slim Albaher (31)Das Co-Main-Event des Abends. Can Kaplan geht als Hoffnungsträger von Fame Fighting in den Ring. Sein Gegner Slim Albaher zählt zu den bekanntesten und erfahrensten Stars von Misfits Boxing. Beide lieferten sich bereits im Vorfeld einen intensiven Schlagabtausch. Experten rechnen mit einem der spektakulärsten Kämpfe des Abends.ca. 22:50 Uhr - Superschwergewicht: Aleks Petrovic (35) vs. Chase DeMoor (29)Das große Hauptduell. Reality-Star und Fitness-Unternehmer Aleks Petrovic führt das deutsche Team an. Ihm gegenüber steht Misfits-Champion Chase DeMoor, bekannt aus internationalen Reality-Formaten und für seine spektakulären Auftritte im Ring. Wochenlange Provokationen, öffentliche Streitigkeiten und ein hitziges Face-off haben dieses Duell bereits vor dem ersten Gong zu einem der meistdiskutierten Influencer-Kämpfe des Jahres gemacht.Mehr Informationen zu Fame Fighting International finden Sie hier.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 4404 7239christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6288465